Kinder und Jugendliche bauen an Hüttenstadt auf Lüderbusch  

Ein neuer Stadtteil für eine Woche

+ © Mediengruppe Kreiszeitung / Reckmann Bitte recht freundlich: Tom hat dem Fotografen von der Zeitung gleich mal sein Arbeitsgerät entführt, um seine stolze Crew (Mara, Merle und Charlotte, v.l.) vor ihrer neuen Hütte zu fotografieren. © Mediengruppe Kreiszeitung / Reckmann

Diepholz - Von Sven Reckmann. Auf Lüdersbusch hört es sich in diesen Tagen wieder an, als hätte ein ganzes Heer von Zimmerleuten Einzug gehalten: Es wird geklopft, gehämmert und gesägt, dass sich die Balken biegen – im wahrsten Sinne des Wortes. Zum 29. Mal geht dort der Bau der Hüttenstadt über die Bühne. Knapp 120 kleine und nicht mehr ganz so kleine Leute sind wieder mit von der Partie; die Hüttenstadt zählt seit Jahren zu den beliebtesten Angeboten im Ferienspaß-Programm des Jugendbüros.