Neuer Spielplatz für 100 000 Euro

Von: Eberhard Jansen

Der jetzige Spielplatz Am Timmeloh soll zu Bauland gemacht werden, wenn der neue Aschener Spielplatz auf dem Gelände des Heimatmuseums fertig ist. © Jansen

Das Gelände des Heimatmuseums Aschen soll aufgewertet werden, der bestehende Spielplatz am Timmeloh wird aufgegeben.

Aschen – Die Stadt Diepholz befürwortet, dass der Heimatverein Aschen auf seinem Museumsgelände (Schulweg 29) einen Spielplatz errichten will, und gibt dafür einen Zuschuss von 30 000 Euro. Wenn der neue Spielplatz fertig ist, soll der bisherige, in die Jahre gekommene Spielplatz am Timmeloh – der einzige in Aschen – aufgegeben werden. Dieses städtische Grundstück, das 1 142 Quadratmeter groß ist, soll dann als Baugrundstück vermarktet werden.

Das beschloss der städtische Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima und Mobilität in seiner öffentlichen Sitzung im Rathaus einstimmig bei Enthaltung des Grünen-Vertreters Joel Hoff.

Wilhelm Paradiek, CDU-Ratsmitglied und Aschener Ortsvorsteher, gab den Ausschussvorsitz kurzzeitig an Marta Sickinger (SPD) ab, um den Antrag näher zu begründen.

„Das Museumsareal soll ein Treffpunkt für Jung und Alt werden und zukünftig einen zentralen Dorfmittelpunkt bilden“, hatte der Aschener Heimatvereins-Vorsitzender Timo Zargus in einem Schreiben an die Stadt Diepholz erläutert. Um dem gerecht zu werden, bedürfe es einer attraktiveren Gestaltung für junge Familien. Diese kämen zurzeit lediglich zu Veranstaltungen auf das Gelände.

„Ein Spielplatz, sowohl für die Aschener Bürger und die Besucher des Museums als auch für externe Besucher, würde den Ort Aschen und damit die gesamte Region aufwerten“, so Timo Zargus in seinem Brief an die Stadt weiter.

Darin bittet er auch um einen Zuschuss. Die Kosten für einen neuen, öffentlich zugänglichen Spielplatz auf dem Heimatmuseums-Gelände werden laut Zargus auf etwa 100 000 Euro geschätzt. 75 Prozent des Nettobetrages können durch das Dorfentwicklungs-Programm gefördert werden. Es entstehe also ein Eigenanteil des Heimatvereins von etwa 37 000 Euro. „Dieser Betrag kann nicht durch den Heimatverein geleistet werden und darüber hinaus auch nicht die eigenständige Unterhaltung und Überwachung der Spielgeräte“, so Timo Zargus im Schreiben des Heimatvereins Aschen, der 7 000 Euro aus Spenden und Rücklagen einbringen könne. 30 000 Euro übernimmt nun die Stadt Diepholz, wenn der Rat der Empfehlung des Ausschusses folgt. Die Stadt will sich auch um die Unterhaltung und Pflege des Spielplatzes kümmern. Für die Verwaltung entstehe dadurch kein Mehraufwand, da der andere Aschener Spielplatz entfällt.

Wilhelm Paradiek wies in der Ausschusssitzung darauf hin, dass in dem Bereich, der für den Spielplatz vorgesehen ist, derzeit auch der neue Dorfladen „Tante Enso“ entsteht.

Für die Vermarktung des bisherigen Spielplatz-Grundstückes Am Timmeloh muss der Bebauungsplan geändert werden. Aktuell ist der Bereich als Grünfläche dargestellt und müsste zu Bauland werden. Angesichts der Größe von mehr als 1 000 Quadratmetern würde sich das lohnen, so Sebastian Dornieden, Bau-Fachdienstleiter bei der Diepholzer Stadtverwaltung.