Neuer Raum auch für andere Vereine in Diepholz

Von: Eberhard Jansen

In das Ladenlokal in diesem Gebäude Lange Straße / Ecke Kolkstraße in der Diepholzer Fußgängerzone ist die Fördergemeinschaft eingezogen. © Jansen

Mittendrin in der Fußgängerzone und nicht mehr am Rand: Die Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz hat neue Räume bezogen. Sie hat nun in dem Ladenlokal im Haus Lange Straße / Ecke Kolkstraße ihren Treff- und Anlaufpunkt, in dem früher diverse Damenmodegeschäfte waren – zuletzt bis 2021 Kirchhoff-Moden.

Diepholz – „Wenn wieder ein Geschäft hier einziehen möchte, machen wir sofort Platz“, sagt Sebastian Hering vom Fördergemeinschafts-Vorstand. Geplant ist jedoch, dass die Räume länger genutzt werden. Das 110 Quadratmeter große Ladenlokal dient nicht nur als Büro der Fördergemeinschaft, sondern auch für Treffen und beispielsweise als Lager und Ausgabestelle für Preise der Weihnachtstombola.

Die ehrenamtlich arbeitende Fördergemeinschaft will das zentral in der Innenstadt gelegene Büro regelmäßig für Besucher öffnen, die Anliegen oder Vorschläge haben. Die genaue wöchentliche Öffnungszeit werde noch besprochen, so Sebastian Hering. Hinweisschilder an der Fassade fehlen noch, auch die Inneneinrichtung ist noch nicht ganz komplett.

Veranstaltungen der Diepholzer Fördergemeinschaft 2023 Folgende Veranstaltungen organisiert die ehrenamtliche Eventgruppe der Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz in diesem Jahr: Schnäppchentag (27. Mai), „Kunst in der City“ (19. bis 25. Juni – eigene Organisationsgruppe), Weinfest auf der Schlossinsel (25. und 26. August), Grafensonntag (15. Oktober), Gänsesonntag (5. November) und Diepholzer Weihnachtsmarkt (30. November bis 2. Dezember).

Zwei Jahre lang hatte die Fördergemeinschaft ihr Büro an der Kolkstraße / Ecke Rathausmarkt gehabt. Von dort aus hatte sich der Verein im Auftrag der Stadt um das Citymanagement gekümmert. Diese Zusammenarbeit, die mit zwei hauptamtlichen Stellen verbunden war und die Marke „Grafenkind“ hervorbrachte, lief zum Jahresende aus. Jetzt geht es in neuen Räumen ehrenamtlich weiter, wobei die aktiven Mitglieder der Eventgruppe noch tatkräftige Unterstützung suchen. Finanziell unterstützt die Stadt Diepholz die Fördergemeinschaft im Jahr mit 10 000 Euro für die Veranstaltungen. Auch der städtische Bauhof hilft.

Auch andere Vereine sollen das neue Büro der Fördergemeinschaft für Veranstaltungen bis etwa 20 Personen nutzen können. © Fördergemeinschaft

Ihre neuen Räume hat die Fördergemeinschaft zunächst für ein Jahr angemietet. Die Kosten trägt der Verein selbst. Um diese etwas zu verringern, bietet die Fördergemeinschaft örtlichen Vereinen und Organisationen an, die Räume mit ihr zu teilen. Sebastian Hering: „Etwa 20 Personen können dort Platz finden.“ Das frühere Ladenlokal würde sich für Treffen, Gesprächsrunden, Beratungen oder Ähnliches anbieten. Wer Interesse hat oder aus anderen Gründen mit der Fördergemeinschaft Kontakt aufnehmen möchte, kann das über die Mailadresse info@fg-diepholz.de tun.

Auf der Internetseite www.fg-diepholz.de heißt es über den 1974 gegründeten Verein: „Die Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz ist ein Zusammenschluss von über 200 Diepholzer Gewerbetreibenden und Privatpersonen mit dem Ziel, das kulturelle, künstlerische und sportliche Leben in der Kreisstadt Diepholz gemeinsam zu gestalten (...). Der Verein ist hauptverantwortlich für die Organisation und Ausgestaltung zahlreicher traditioneller Diepholzer Feste“.