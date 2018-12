Bernd Heuermann übernimmt Pfarreiengemeinschaft Diepholz-Barnstorf-Sulingen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. „Ich komme vom Meer ins Moor“, lächelt Bernd Heuermann und spielt auf seine letzte Pfarrstelle im ostfriesischen Norden an. Der 53-Jährige wird neuer Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Barnstorf - Von Eberhard Jansen. Diepholz - Von Eberhard Jansen. Sulingen. Bernd Heuermann kommt damit in seinen Heimatlandkreis zurück: Er stammt aus Twistringen. Der Ausbau der Ökumene ist dem katholischen Geistlichen wichtig – und die Kunst.

Am Samstag, 15. Dezember, um 17 Uhr wird Heuermann im Rahmen eines Gottesdienstes in der Diepholzer Christus-König-Kirche offiziell in sein Amt eingeführt. Anschließend besteht Gelegenheit, ihn im Pfarrheim in lockerem Rahmen kennenzulernen.

„Den 15. Dezember habe ich bewusst gewählt“, erzählt Pfarrer Heuermann im Gespräch mit unserer Zeitung: Das war das Datum seiner Priesterweihe vor 28 Jahren.

Bernd Heuermann wird Nachfolger von Pfarrer Michael Lier, der sein Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste.

Der neue Pfarrer ist öfter in Twistringen, wo seine Mutter noch in einem Seniorenheim lebt. Mit den Orten Heiligenloh und Borwede, die zur Stadt Twistringen und gleichzeitig zur Pfarrgemeinde St. Barbara und Hedwig Barnstorf gehören, umfasst sein Pfarreiengebiet einen kleinen Teil seiner Heimatkommune.

Bernd Heuermann ging in Vechta zum Gymnasium Antonianum und machte dort sein Abitur. Anschließend studierte er Theologie in Frankfurt/Main und Innsbruck. „Ich war und bin den Jesuiten verbunden“, sagt er. Nach seiner Priesterweihe 1990 war er als Geistlicher in Hamburg-Eimsbüttel und Werlte tätig. Danach nahm er ein weiteres Studium auf: Kirchenrecht war sein Thema in Rom und München, bevor er dann Pfarrer in Ankum wurde.

Dort war der damals 35-Jährige auch Chef des Krankenhauses, das in Trägerschaft der katholischen Kirche war. Zwölf Jahre blieb Heuermann in Ankum, dann wurde der Pfarrer nach Nordhorn versetzt. Von hier aus ging es im Jahr 2015 weiter in den Norden – nämlich in die Stadt Norden in Ostfriesland. Heuermann blieb drei Jahre, bevor er jetzt Platz für einen Kollegen machte, der gern dorthin wollte, und er selbst in seinem Heimatlandkreis eine Pfarrstelle übernehmen konnte. „Das wird wohl meine letzte sein“, spielt Heuermann darauf an, dass er in den drei als Gemeinschaft organisierten Pfarrgemeinden Diepholz, Barnstorf und Sulingen länger als in Norden bleiben möchte.

Bernd Heuermann ist sehr kunstinteressiert. So schweben ihm für Diepholz schon Projekte vor, die Menschen anziehen könnten, die sonst nicht zur Kirche gehen. Eine seiner Ideen ist, dass Künstler jeweils für vier Monate eine Skulptur auf dem Vorplatz der Christus-König-Kirche installieren und es dazu ein Rahmenprogramm für jedermann gibt. Auch kann er sich vorstellen, in dem kleinen Nebengebäude des Pfarrhauses an der Schloßstraße in Diepholz eine begehbare, öffentliche „Camera obscura“ zu installieren, die eine andere Sicht auf die Welt ermöglicht. Das alles will er aber natürlich noch mit den Gremien der Pfarrgemeinde besprechen.

Heuermann sieht eine „Geschwisterlichkeit von Kunst und Kirche“. Als Kind habe er Grafik-Designer werden wollen, erklärt er den Hintergrund. Er entschied sich aber dann doch früh für ein Amt in der katholischen Kirche.

Die Ökumene, die Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche, ist ihm wichtig und er möchte sie in dem Gebiet seiner Pfarreiengemeinschaft – dem Südkreis außer Lemförde – ausbauen. Da trifft es sich gut, dass Heuermann aus seiner Zeit als Pfarrer in Norden den neuen Superintendenten des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Grafschaft Diepholz, Marten Lensch, gut kennt. Lensch war bislang stellvertretender Superintendent in Norden und wird dort am Wochenende verabschiedet, um im Februar sein neues Amt in Diepholz zu übernehmen. Dann sehen sich die beiden Geistlichen wieder – und können sicherlich auch einiges gemeinsam bewegen.