Neuer Ortsvorsteher für Sankt Hülfe

Heinfried Sudmann vorgeschlagen

+ © Archivfoto: Stadt Diepholz Marcel Scharrelmann muss den Posten des Ortsvorstehers für Sankt Hülfe abgeben. Er zieht um. © Archivfoto: Stadt Diepholz

Sankt Hülfe/Heede - Marcel Scharrelmann, heimischer Landtagsabgeordneter und Stadtratsmitglied in Diepholz, packt in diesen Tagen Umzugskartons ein und aus: Sein neues Domizil am Kirchweg in Heede ist zwar nur einen Steinwurf von seinem bisherigen Zuhause – ebenfalls am Kirchweg – entfernt, aber eben doch „jenseits der Grenze“. Gemeint ist die Ortsgrenze. Er zieht mit seiner Familie von Sankt Hülfe nach Heede und kann somit nicht mehr Ortsvorsteher in Sankt Hülfe bleiben.