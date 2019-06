Neuer Jugendkönig: Louis Thomas

Das Schützenkorps Diepholz hat einen neuen Jugendkönig. Beim 521. Schützenfest wurde am Freitagabend im Müntepark Louis Thomas (links) als neue Majestät der Nachwuchs-Kompanie – und Nachfolger von Daniel I. (Logemann, rechts) – proklamiert. Das Ringen um die Königswürde dauerte bis 20.30 Uhr. 52 Schuss mit der Armburst auf den Holzvogel gaben die vier Kandidaten ab. Ob der neue „große“ König des Korps schneller ermittelt ist, wird sich am Samstag zeigen. Dessen Proklamation ist um 20.30 Uhr vorgesehen, bevor es am Samstagabend im Festzelt noch einmal richtig rund gehen soll. Foto: Jansen