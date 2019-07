Neuer Hitzerekord in Diepholz

Offiziell 38,7 Grad gemessen / Stadtwerke: Mit Trinkwasser sparsam umgehen

+ Beim Check der aktuell geförderten und aufbereiteten Wassermenge im Wasserwerk Sankt Hülfe: Stefan Brun, Bereichsleiter Technik der Stadtwerke, und Jakob Wiebe, Abteilungsleiter Gas/Wasser/Wärme. Foto: Stadtwerke

Diepholz – In Diepholz gab es am Donnerstag einen neuen Hitzerekord: 38,7 Grad Celsius wurden in der Kreisstadt offiziell gemessen. Das teilte Manfred Kettel, Wetterexperte der Landwirtschaftskammer in Nienburg, gestern mit. Damit ist der Rekord vom 4. Juli 2015 geknackt – damals war es 37 Grad heiß. Der Deutsche Wetterdienst misst die Temperatur auf dem Fliegerhorst.