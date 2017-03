Neue Organisation des Diepholzer Stadtarchivs

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Die Diepholzer Stadtverwaltung will das Stadtarchiv im Rathaus neu organisieren. Insbesondere die Bibliothek mit historischen und aktuellen Chroniken und Büchern zur Stadtgeschichte soll unter dem Dach der Mediothek für Bürger besser und an mehr Tagen in der Woche nutzbar sein.

„Das Archiv wird nicht geschlossen“, widersprach Bürgermeister Dr. Thomas Schulze gestern im Gespräch mit unserer Zeitung von der Diepholzer SPD im Internet verbreiteter Informationen.

Für die nächste öffentliche Ratssitzung am Donnerstag, 9. März, ab 18 Uhr im Rathaus hat die SPD einen Dringlichkeitsantrag gestellt. Sie möchte das Archiv in der jetzigen Form erhalten und auch einen neuen Archivar einstellen, wenn der jetzige, seit 25 Jahren in Teilzeit tätige, in Rente gegangen ist.

„Personenunabhängig“, wie Bürgermeister Schulze betont, habe sich die Verwaltung Gedanken über die Zukunft des Archivs gemacht.

Zurzeit erschließt sich eine Ordnung in den Räumen im Rathauskeller den Besuchern nicht. Zwischen übervollen (Schreib)-Tischen stehen Kisten mit unterschiedlichsten Schriftstücken, quellen Regale über. Die Übersicht hat wohl nur der Archivar selbst. Da dieser nur an zwei Tagen in der Woche vor Ort ist, stehen interessierte Bürger oft vor verschlossenen Türen.

Gemeinsam mit dem Stadtarchivar soll im Sommer eine Neuorganisation beginnen. Dazu holt sich die Stadtverwaltung fachkundige Beratung vom Landesarchiv in Hannover.

Wie Schulze und der zuständige Fachdienstleiter Florian Marré erläuterten, sollen aus dem Bereich der sehr umfangreichen Büchersammlung diejenigen Werke aussortiert werden, die nichts mit der Diepholzer Stadtgeschichte zu tun haben – zum Beispiel ein Buch über die Geschichte der Gemeinde Marl, des Bistums Osnabrück oder Prospekte aus Verden. Diese aussortierten Bücher und Schriften sollen den jeweiligen örtlichen Archiven beziehungsweise dem Kreisarchiv angeboten werden.

Zugriff über die Mediothek geplant

Die Werke über die Diepholzer Stadtgeschichte werden laut Plänen der Verwaltung vom Team der Mediothek neu sortiert, katalogisiert und in ein Schlagwortverzeichnis aufgenommen. Eine Arbeit, die Monate dauern wird. Wie viele Bücher derzeit im Stadtarchiv lagern, können Schulze und Marré nicht sagen. „Tausende“, vermuten sie.

Ein Teil der stadtgeschichtlichen Bücher und Schriften kommt in die Mediothek an der Thouarsstraße zum direkten Zugriff von Interessierten. Wertvollere, alte Schriften werden in einem Magazin im Rathauskeller gelagert. Jeder, der daran Interesse hat, kann diese dann anhand von Schlagworten in der Mediothek finden, über sie ausleihen oder – im Fall der wertvolleren Exemplare – in der Mediothek lesen und kopieren. Ein Vorteil für die Bürger: Die Mediothek ist hat viel längere Öffnungszeiten als das jetzige Stadtarchiv.

Die Verwaltungsakten (Baugenehmigungen, Verträge und Ähnliches) werden – wie gesetzlich vorgeschrieben – im Rathaus archiviert. Der Zugriff von Bürgern auf diese Schriften und Urkunden (sofern sie nach Ablauf bestimmter Fristen öffentlich sind) erfolgt über den jeweils zuständigen Fachdienst. Das gilt auch für das Personenstandsarchiv des Standesamtes, das meist bei Erbsachen oder Ahnenforschungen angefragt wird.

Im Rathaus bleiben auch Kunstwerke – unter anderem Bilder der Diepholzer Malerin Thea Hucke. Diese und andere Gegenstände sind aber im Archiv nur sehr wenige.

Das ältestes Stück im Stadtarchiv ist übrigens eine Grundstücks-Verkaufsurkunde aus dem Jahr 1480.