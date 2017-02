Neue Krippe an der ASB-Kita

Auf dem Gelände der Diepholzer ASB-Kindertagesstätte in der Dustmühle entsteht in einem Anbau eine Krippe. Die Bauarbeiten haben jetzt begonnen.

Diepholz - Bauarbeiten haben auf dem Gelände der Kindertagesstätte „Rasselbande“ des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) im Wohngebiet Dustmühle begonnen. Dort entsteht in einem Anbau an das vor gut 25 Jahren eröffnete Kindergartengebäude eine weitere Diepholzer Krippe.

Die Einrichtung für Kinder zwischen null und drei Jahren soll am 1. August in Betrieb gehen. 15 Krippenplätze werden in dem Anbau eingerichtet.

„Wir haben schon Anmeldungen, aber einige Plätze sind noch frei“, sagte Mathias Salomé, Geschäftsführer des ASB-Kreisverbandes Diepholz, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Um den Bedarf an Betreuung ganz kleiner Kinder zu decken, soll bereits im Frühjahr die neue Diepholzer Krippe an der Kindertagesstätte Sankt-Hülfe-Heede ihren Betrieb aufnehmen. Auch dort entstehen 15 Betreuungsplätze für Jungen und Mädchen unterhalb des Kindergartenalters. ej