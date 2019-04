Neue „Kita am Willenberg“ der Lebenshilfe mit fünf Gruppen

Ein Loch ist dort, wo früher die „Kita am Willenberg“ in Nachbarschaft des Münteparks in Diepholz stand. Die Einrichtung der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz - das Gebäude war vormals Diepholzer Jugendherberge – wurde kurz vor Ostern 2018 durch einen Brand schwer beschädigt und vor einigen Wochen abgerissen. Jetzt hat der Lebenshilfe-Vorstand die Form des Neubaus beschlossen: An der Stelle der alten, bisher dreigruppigen Kindertagesstätte soll eine Kita für fünf Gruppen entstehen, erklärte Lebenshilfe-Geschäftsführerin Annette Lüneburg auf Anfrage unserer Zeitung. Ziel sei, dass die derzeit provisorisch in einem Haus an der Steinfelder Straße untergebrachten Gruppen im August 2020 in den Neubau einziehen können. Dort soll Platz für eine integrative Gruppe sowie jeweils zwei Heilpädagogische Gruppen und Sprachheilgruppen sein. Das Gebäude solle kein „Klotz“ werden, sondern ein Haupthaus mit drei Nebengebäuden. Die Giebelfassade werde dem Stadtbild angepasst. Anfang Mai will die Lebenshilfe die Baugenehmigung beantragen und im Somer beginnen. Die Kosten für den Neubau bezifferte Annette Lüneburg auf 2,7 Millionen Euro. Die Versicherung habe inzwischen gezahlt. Weil der Neubau größer als das alte Gebäude ist, legt die Lebenshilfe etwa 1,5 Millionen Euro dazu. ej / Foto: Jansen