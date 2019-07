Neue Huntebrücke beschmiert: Staatsschutz ermittelt

Erst vor gut zwei Wochen freigegeben, jetzt schon beschädigt: Unbekannte Täter haben am Dienstag zwischen 11.45 und 16 Uhr die

neue Huntebrücke an der Thouarsstraße in Diepholz beschmiert. „die ersten“ und „Orkan“ steht auf der einen Seite des Betonfundamentes. Wegen des Schriftzuges „Ausländer raus“ und eines Hakenkreuzes auf der anderen Seite hat das für Staatsschutz zuständige Diepholzer Fachkommissariat die Ermittlungen aufgenommen, so die Polizei. Durch erste Zeugenbefragungen konnte die Tatzeit genauer eingegrenzt werden. Die neue Fußgänger- und Radfahrerbrücke hat ein spezielles Lichtkonzept und etwa 380 000 Euro gekostet. ej / Foto: Jansen