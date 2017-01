Diepholzer Friedhofskapelle für 195.000 Euro saniert

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Etwa 100 Trauerfeiern finden pro Jahr in der Diepholzer Friedhofskapelle statt. Dabei war es in den Wintermonaten oft kalt und zugig. Auch die Atmosphäre in dem 1954 erstellten Gebäude entsprach nicht mehr heutigem Standard. Das ist nun alles besser. Die Stadt hat ihre Friedhofskapelle mit einem Kostenaufwand von 195.000 Euro umfangreich saniert.

Seit August war die Kapelle wegen der laufenden Arbeiten geschlossen. Beisetzungsfeiern wurden in den vergangenen Monaten in Diepholzer Kirchen verlegt. Jetzt ist die Sanierung bis auf kleine Restarbeiten beendet.

Gestern stellten Bürgermeister Dr. Thomas Schulze, die kommissarische Bauamtsleiterin Petra Hage und Wolfgang Heuser, verantwortlicher Mitarbeiter im Team Gebäudemanagement, unserer Zeitung das Ergebnis vor.

Beim Betreten der Friedhofskapelle fällt gleich auf: Die Eingangstür ist neu und besser isoliert. Auch der Fußboden ist ausgetauscht. PVC in Holzstruktur „grau-braun mit blauem Design“ ersetzt die dunkelroten Bodenfliesen. Ein „Sauberlauf“ – eine Art überdimensionale Fußmatte in Eingangsnähe – reinigt eventuell verschmutzte Schuhe der Trauergäste beim Darübergehen.

Energie-Einsparung von etwa 30 Prozent

Der frische, helle Anstrich von Decke und Wänden sowie ein Podest, das nun feste Boden-Steckdosen für Mikrophon und Beleuchtung hat, sind weitere Neuerungen.

Wichtiges hängt an den Wänden: Flache und dadurch unauffällige Heizkörper der neuen Gas-Brennwertheizung ersetzen die sechs alten Wandöfen, die zu Trauerfeiern einzeln in Betrieb genommen werden mussten und jede Menge Gas verbrauchten. „Die voraussichtliche Energie-Einsparung im Jahr beträgt etwa 30 Prozent“, erklärte Petra Hage.

Zur Einsparung trägt auch die komplett neue Beleuchtung bei – mit nur wenig Strom verbrauchender LED-Technik.

Die aufgearbeitete hölzerne Treppe ist nun ebenso mit Teppichboden versehen wie der Boden der Empore. Das dient in erster Linie zur Geräuschdämmung.

Deutlich heller im Bereich der Empore

Im Bereich der Empore ist es nun deutlich heller als früher, denn das Buntglas des runden Fensters wurde durch wärmedämmendes Klarglas ersetzt. Wolfgang Heuser wies auf eine Besonderheit hin: In dem runden Fenster über dem Kapellen-Eingang ist ein Kreuz – nicht ein normales Fensterkreuz, sondern als christliches Kreuz gestaltet, das die Glasfläche im Verhältnis ein Drittel zu zwei Drittel teilt. Ausgetauscht wurden auch die anderen Fenster der Friedhofskapelle. Sie haben nun isolierende Mehrfachverglasung.

Veränderungen gibt es ebenfalls in den hinteren Räumen des alten Gebäudes. Unter anderem wurde zur Treppe des nicht mehr genutzten Kellers hin und am Aufgang zum Glockenturm eine Wand gezogen, um Zugluft zu verhindern und die Räume im Erdgeschoss besser heizbar zu machen.

Die Holz-Verkleidung des Glockenturms wurde ebenfalls saniert. Das Gerüst wird nach Restarbeiten in den nächsten Tagen abgebaut.

Verschwinden wird noch der alte Schornstein, der nicht mehr gebraucht wird. Für die neue Heizung mit Brennwerttechnik reicht ein kleines Abgas-Rohr auf dem Dach.

Glas-Überdachung folgt

Zur besseren Isolierung wurden in den Bereich zwischen Dach und gewölbter Deckenverkleidung des großen Raumes 200 Kubikmeter Flocken-Dämmmaterial geblasen.

Neu ist auch die Lautsprecheranlage der Friedhofskappelle – sowohl innen als auch nach außen zum Bereich vor dem Eingang hin.

Dort gibt es im zweiten Bauabschnitt noch eine weitere Veränderung, wie Bürgermeister Dr. Thomas Schulze erläuterte: Vor dem Eingang entsteht in den nächsten Wochen eine etwa sechs Meter lange gläserne Überdachung mit Seitenwänden, damit Gäste von großen Trauerfeiern, die in der 150 Stühle fassenden Kapelle keinen Platz finden, draußen vor Wind und Wetter geschützt stehen können. Dafür hat die Stadt für 2017 in ihrem Haushalt 75.000 Euro vorgesehen.

Von den 195.000 Euro Sanierungskosten zahlt die Stadt nur zehn Prozent. Den größten Anteil für die energetische Erneuerung übernehmen Bund und Land Niedersachsen durch ein Zuschuss-Programm.