Diepholzer Baugebiete

+ © Jansen Im Baugebiet „Willenberger Masch“ sind für Einfamilien- und Doppelhäuser keine Grundstücke mehr frei. Dort entstehen auch Mehrfamilienhäuser. © Jansen

Diepholz - Gebaut wird derzeit viel in Diepholz. Neue Häuser und Wohnungen entstehen schwerpunktmäßig in zwei Baugebieten: „Willenberger Masch“ und „An der Grawiede“. Zudem ist in den vergangenen Monaten auf Einzelgrundstücken neuer Wohnraum entstanden beziehungsweise entsteht in diesen Wochen – auch in Mehrfamilienhäusern.