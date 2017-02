Neue „Füße“ für die Transformatoren

Diepholz - Von Sven Reckmann. Es tut sich einiges auf dem Gelände des Umspannwerks in Sankt Hülfe. Von der nahen Sulinger Straße, der ehemaligen B214, sind umfangreiche Bauarbeiten erkennbar. Sie sind Teil einer Modernisierung, in die der Netzbetreiber Westnetz nach eigenen Angaben rund zehn Millionen Euro investiert.

Im „Charme der 60er Jahre“, wie sie selbst sagen, findet das Gespräch mit den Westnetz-Planern statt: in der ehemaligen Schaltwarte. Sie stammt nämlich noch aus einer Zeit, in der die Anlage zum Teil noch manuell betreiben wurde.

Doch diese Zeiten sind vorbei, längst wird die Anlage wird ferngesteuert. Und so wird auch die ehemalige Schaltwarte, wie schon das Schaltwärterhaus im vergangenen Herbst, im Zuge der Arbeiten abgerissen. Die Mauern stehen schon für das neue Betriebsgebäude auf dem Gelände, das die Sicherheits- und Steuerungstechnik aufnehmen wird.

Insgesamt wird sich das Gesicht des Umspannwerks ändern. Am auffälligsten dürfte der „Umzug“ von vier 110 000-Volt-Transformatoren auf dem Gelände sein. Sie stehen künftig in einer Reihe in Sichtweite der Sulinger Straße und werden auf neue Fundamente gesetzt, erhalten also neue „Füße“.

Die Fundamente erfüllen die neuesten Siherheitsvorgaben und sollen jeder denkbaren Havarie standhalten, sagt Westnetz.

Die Modernisierung wird zur Einhaltung von umweltrechtlichen und gesetzlichen Auflagen (unter anderem Wasserhaushaltsgesetz/ WHG) erforderlich, heißt es von dem Netzbetreiber. Daneben werden die zwölf 110 000-Volt-Schaltfelder erneuert. Schließlich wird eine 2 000 Quadratmeter große Ausgleichsfläche angelegt, auf der Bäume und Sträucher angepflanzt werden.

Voraussichtlich noch bis 2019 werden die Bauarbeiten dauern. „Die Herausforderung ist, diesen Umbau im laufenden Betrieb über die Bühne gehen zu lassen“, berichtet Walter Roppes, Leiter Region Weser-Ems Ostholstein der Westnetz. Es darf nicht zu Ausfällen kommen.

„Mit diesem Umbau der Umspannanlage investieren wir in die Zukunft der Energieversorgung in der Region“, sagt Roppes. Immer mehr dezentral erzeugte Energie wird in das Verteilnetz der Westnetz eingespeist. Um die Verteilung der Energie kümmern wir uns gerne.“ Daher wolle man schon jetzt auf die Energieversorgung der Zukunft vorbereitet sein.

Eine Umspannanlage ist Teil des Stromnetzes und dient der Verbindung unterschiedlicher Spannungsebenen. Elektrische Energie wird auf ihrem Weg vom Kraftwerk, wo sie erzeugt wird, zum Endverbraucher auf mehreren Spannungsebenen transportiert, um eine möglichst verlustarme Übertragung zu erhalten. Sie sorgt aber inzwischen immer mehr dafür, dass der Strom aus den erneuerbaren Energien auch ins vorgelagerte Netz eingespeist werden kann.

Die Anlage in Sankt Hülfe transformiert die elektrische Energie beispielsweise von 110 000 Volt auf 30 000 oder 10 000 Volt. Für den einzelnen Verbraucher wird diese Spannung dann in Ortsnetzstationen umgespannt. Die Anlage kann die Energie aber auch in umgekehrter Reihenfolge transformieren, um die Energie ins Netz einspeisen zu können.

Neben der Westnetz ist in der Umspannanlage in Sankt Hülfe auch noch der Netzbetreiber Amprion tätig, auch dieser hatte kürzlich Bauarbeiten auf dem Gelände angekündigt und will seinen Transformator austauschen, beziehungsweise einhausen.

Anders als der luftgekühlte „Amprion“-Transformator verursachen die vier „Westnetz“-Transformatoren keine nennenswerte Geräuschentwicklung, weil das Kühlsystem anders aufgebaut ist.