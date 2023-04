Neue Fahrradschließanlage und viel Grün am Diepholzer Bahnhof

Von: Eberhard Jansen

Die Fahrradabstellanlage am Diepholzer Bahnhof mit den in die Jahre gekommenen Boxen. Für die Neugestaltung beantragt die Stadt Diepholz nun Zuschüsse aus dem „Bundes-Förderprogramm für Fahrradparkhäuser“. © Jansen

Rund um das frühere Hotel Steuding am Diepholzer Bahnhof ist viel Grün vorgesehen. Wo jetzt noch ein asphaltierter Parkplatz ist, entsteht zum Beispiel eine runde Rasenfläche. Der Diepholzer Bauamtsleiter Sebastian Dornieden nennt das „starke Entsiegelung“. Auch eine Neugestaltung der Fahrradschließanlage am Bahnhof ist geplant.

Diepholz – In der öffentlichen Sitzung des städtischen Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Umwelt stellte Bauamtsleiter Dornieden den Stand der Planungen für die Neugestaltung des seit Jahren leer stehenden alten Hotelgebäudes und des Bereiches drumherum vor.

Die alten Bäume – Ahorn und Kastanie – bleiben demnach erhalten. Im hinteren Bereich des Gebäudes entstehen Abstellflächen für Autos und Fahrräder von Mitarbeitern sowie die Zufahrt zur Anlieferung von Holzhackschnitzeln für die neue Heizung des Gebäudes. Im vorderen Bereich wird das Ex-Hotel an einer Ecke erweitert – ähnlich wie ein Wintergarten –, um mehr Platz für die vorgesehene Gastronomie zu schaffen. In dem Gebäude ist auch einen Mobilitätsstation mit Fahrradwerkstatt geplant. Bethel im Norden hat das frühere Hotel Steuding von der Stadt Diepholz gemietet. „Die Arbeiten beginnen in diesem Jahr“, erklärte Sebastian Dornieden im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung.

Der jetzige Parkplatz am ehemaligen Hotel Steuding wird nach aktuellen Plänen zur Grünanlage. Die Gaststätte soll zum Heinrich-Jürgens-Platz hin erweitert werden. © Jansen

Im Zuge der kommenden Neugestaltung wird die Fahrrad-Abstellanlage direkt am Steuding-Grundstück verschwinden. Dafür soll die Abstellanlage zwischen Bahnhof und dem großen „Park-and-Ride“-Parkplatz neu gestaltet werden. Der Ausschuss beauftragte die Verwaltung, einen Zuschussantrag nach dem „Bundesförderprogramm für Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen“ zu stellen, nach dem auch Fahrradschließanlagen gefördert werden. Ziel dieses Programms sind attraktivere Bedingungen für Pendler. Die CDU/FDP-Gruppe im Diepholzer Rat hatte das beantragt. Die Politiker der anderen Parteien stimmten dem in der Ausschusssitzung ohne Diskussion zu.

Neugestaltung des ehemaligen Hotels Steuding. Links die Straße An der Bahn. Die Gastronomie-Erweiterung erfolgt an der Ecke. Der Parkplatz wird zur runden Rasenfläche. Grafik: Stadt Diepholz © Stadt Diepholz

Aus dem Förderprogramm können bis zu 75 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtkosten gezahlt werden. Den Rest müsste die Stadt Diepholz übernehmen.

Die 100 Fahrradboxen auf der Abstellanlage nördlich des Bahnhofes, die von der Stadt gemietet werden können, sind in die Jahre gekommen. Zudem sind sie zu klein für Lastenräder und Fahrräder mit Anhänger. Nach ersten Vorschlägen könnte an dieser Stelle eine Sammel-Schließanlage für Fahrräder entstehen.

Die Ortsgruppe Diepholz des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) kritisiert, dass die andere Fahrrad-Abstellmöglichkeit direkt am alten Hotelgebäude nahe am Busbahnhof entfallen soll. Sie hält die Abstellanlage am Park-and-Ride-Parkplatz für zu weit entfernt.

Nach einer groben Schätzung unserer Zeitung sind es von dort etwa 200 Meter bis zum Busbahnhof, der sich südlich an das Grundstück des alten Hotels Steuding anschließt.