Neue Dorfmitte nie ganz dunkel

Von: Eberhard Jansen

Teilen

Nie ganz dunkel: Mit einem besonderen Konzept wird die „neue Dorfmitte“ Sankt Hülfe-Heede erleuchtet. © OC Lichtplanung

So richtig dunkel wird es nie in der „Neuen Dorfmitte“ rund um die Grundschule Sankt Hülfe-Heede, den Sportplatz und das Schützenhaus der Maifeier. Dafür sorgt ein Beleuchtungskonzept, das die Stadt Diepholz und die Diepholzer Firma OC Lichtplanung am Dienstag vorstellten.

Sankt Hülfe/Heede – Die Beleuchtung der „Neuen Dorfmitte“ ist in eine Grundbeleuchtung mit 31 Mastaufsatzleuchten und eine ergänzende Beleuchtung mit Strahlern und Lichtfliesen im Boden gegliedert. Die ergänzende Beleuchtung dient zur Illumination von Bäumen und sorgt für eine einladende Atmosphäre. Lichtfliesen im Boden betonen zusätzlich den Weg zum Gebäude und so die Eingänge in die Schule.

Bedarfsgerechte Steuerung

Die gesamte Beleuchtungsanlage ist mit einer bedarfsgerechten Steuerung ausgestattet: Das Licht leuchtet in einer Grundhelligkeit und geht nur in voller Stärke an, wenn es benötigt wird. „Das ermöglicht die Reduzierung der elektrischen Energie um mindestens 40 Prozent gegenüber einer herkömmlichen LED-Beleuchtung“, erklärt Oliver Christen, Chef der Firma OC Lichtplanung. Dabei stehe für alle Nutzer der Flächen immer die richtige Lichtmenge zur Verfügung, sodass „Sicherheit und Sichtbarkeit“ gewährleistet seien.

Dadurch und die bewusst gewählte Lichtfarbe von 3 000 Kelvin wird der nächtliche Lebensraum für Insekten und andere nachtaktive Tiere so wenig wie möglich beeinflusst und eine übermäßige Lichtverschmutzung vermieden, erklärte Christen.

An der neuen Elektroinstallation: Vertreter von Stadt Diepholz und beteiligter Firmen stellten das Beleuchtungskonzept für die „Neue Dorfmitte“ Sankt Hülfe-Heede vor. © Jansen

Die Elektroversorgung wurde nach dem Wegfall des Kassenhäuschens, in dem die Anlage bislang war, komplett erneuert. Insgesamt wurden etwa zwei Kilometer Kabel verlegt, davon etwa 800 Meter als Datenkabel für eine Wlan-Versorgung.

Ladesäule geplant

Der Bau der „Neuen Dorfmitte“ läuft in mehreren Teilbauabschnitten. Der erste Teil ist bereits fertiggestellt: Es wurde eine „Kiss-and-Ride“-Zone, in der Kinder aus den Autos ihrer Eltern aussteigen können, vor dem Hortgebäude errichtet sowie 18 Stellplätze vor dem gelben Anbau der Grundschule. Die Pflanzflächen sind angelegt und bepflanzt worden, die Beleuchtung dieser Flächen ist in Betrieb. Die Stadtwerke Huntetal werden auf dem Parkplatz noch eine E-Ladesäule installieren.

Auch der „Innenhof“ zwischen Turnhalle und Schule ist fast fertiggestellt. Hier wurden Pflanzbeete mit Sitzsteinen, ein barrierefreier Zugang in das Schulgebäude mit einer Rampe, Treppenanlagen zu den Zugängen und ein gepflasterter Innenbereich errichtet.

Drei Trampoline

Außerdem wurden drei Trampoline mit einem Fallschutzbereich eingebaut. Auch hier ist die automatische Beleuchtung bereits installiert, sodass es keine „dunkle Ecke“ wird. Es fehlen noch die Geländer für die Rampe und die Treppenanlagen. Die Anbindung des Dorfplatzes an den Nutloer Weg ist ebenfalls fertiggestellt. Im weiteren Verlauf werden die Zugänge zur Sporthalle, der Parkplatzbereich westlich der Schützenhalle sowie die Flächen zwischen Sporthalle und Schützenhalle hergestellt.

Größtes Projekt

Die „Neue Dorfmitte“ ist das größte Projekt des Dorfentwicklungsplans für die Ortsteile Sankt Hülfe und Heede. Wie alle Projekte wurde die Idee gemeinsam mit den Bewohnern des Ortsteils entwickelt und ist sich nun in der Umsetzung. Die Maßnahme wird über die Dorfentwicklung vom Amt für regionale Landesentwicklung gefördert. Der Plan für das Areal um die Grundschule, beinhaltet unter anderem die Neuordnung des Platzes, des Schulhofes sowie das Schaffen von Parkplätzen. ej