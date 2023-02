Neue Dorfmitte mit 31 Parkplätzen

Von: Eberhard Jansen

Schwungvoller Spatenstich für die neue Dorfmitte Sankt Hülfe-Heede: Vertreter von Stadt Diepholz, Schule und beteiligter Firmen schippten symbolisch Sand in dem Bereich, wo bei der Neugestaltung ein Parkplatz entsteht. © Jansen

Die Bürger waren im Vorfeld in öffentlichen Treffen an der Planung beteiligt worden, jetzt wird das Projekt umgesetzt: Im Bereich von Schule, Sportplatz und Maifeier-Schützenhalle entsteht die neue Dorfmitte Sankt Hülfe-Heede. Am Dienstagnachmittag trafen sich Vertreter der Stadt Diepholz, beteiligter Firmen und Grundschulleiterin Susanne Brandt zum symbolischen Spatenstich.

Sankt Hülfe/Heede – In den Tagen zuvor waren schon Arbeiten gelaufen. Einige der alten Eichen sind abgeholzt worden, werden aber durch insgesamt 26 junge Bäume ersetzt, davon 18 im Plangebiet der neuen Dorfmitte Sankt Hülfe-Heede. Vier neue Bäume kommen an den Rand des neu gestalteten Schulhofes, auf dem dann nicht mehr geparkt werden darf.

Nicht mehr auf dem Schulhof parken

Die Bereiche auf dem Gelände, auf denen neue Parkplätze gebaut werden, sind schon erkennbar. Insgesamt gibt es nach Fertigstellung Flächen für 31 Autos, einige davon am angrenzenden Nutloer Weg. Auch sind 30 „Anlehnbügel“ für 60 Fahrräder vorgesehen. Vor dem Schulgebäude entsteht ein „Kiss-and-Ride“-Bereich, in dem Eltern ihre Kinder sicher aus Autos aussteigen lassen können.

Maifest kann stattfinden

Bis Ende April soll der erste Teil dieser Arbeiten abgeschlossen sein. „Die Maifeier kann dann ihr Maifest wie gewohnt feiern“, versprach Bürgermeister Florian Marré den Schützen. Der Maifeier-Vorsitzende Ralf Müller war in seiner Funktion als Heeder Ortsvorsteher zum Spatenstich gekommen und dankte der Stadt Diepholz: „Ein tolles Projekt!“ Dem schloss sich sein Sankt Hülfer Ortsvorsteher-Kollege Heinfried Sudmann an.

Neugestaltung der Bremer Straße vor Schule, Sportplatz und Schützenhalle

Zur neuen Dorfmitte gehört auch die Neugestaltung der Bremer Straße in Höhe von Schule, Sportplatz und Schützenhalle. Die frühere Bundesstraße soll im zweiten Bauabschnitt im Jahr 2024 verschwenkt und farblich abgesetzt werden. Die neue Dorfmitte ist das größte Projekt der öffentlichen und privaten Maßnahmen in den Diepholzer Ortsteilen Aschen, Heede und Sankt Hülfe, die durch das Dorfentwicklungsprogramm gefördert werden. Zu den Baukosten von insgesamt 1,2 Millionen Euro bekommt die Stadt 500 000 Euro Zuschuss. Für die Neugestaltung, die durch ein Beleuchtungskonzept ergänzt wird, nehmen Schüler und Lehrer den derzeitigen Baulärm gern in Kauf. Schulleiterin Susanne Brandt: „Wir freuen uns auf das Endergebnis.“