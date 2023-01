„Neue Dorfmitte“: Bau beginnt und acht Eichen werden weichen

+ © Jansen Die „Neue Dorfmitte“ entsteht in Sankt Hülfe/Heede. Die Vorarbeiten für dieses Dorfentwicklungs-Projekt im Bereich der Grundschule, des Sportplatzes und der Schützenhalle beginnen voraussichtlich am Montag. Dazu gehört auch das Entfernen von acht Eichen, die bereits durch Kreuze gekennzeichnet sind. © Jansen

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Eberhard Jansen schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Sanierung der Friedhofskapelle in Aschen, Neugestaltung des Spielplatzes an der Heeder Gartenstraße, Treffpunkt am Feuerwehrhaus Heede und Fahrbahnteiler in Aschen sind Beispiele: Seit der Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm im Jahr 2017 konnten in Diepholz zahlreiche Projekte gefördert und umgesetzt werden. Nun beginnt das größte Projekt des Dorfentwicklungsplans für die Ortsteile Sankt Hülfe und Heede: die Gestaltung der „Neuen Dorfmitte“.

Diepholz/Sankt HülfeHeede –Wie alle Projekte der Dorfentwicklung in Aschen, Heede und Sankt Hülfe wurde die Idee einer „neuen Dorfmitte“ gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Ortsteils unter anderem in öffentlichen Versammlungen entwickelt und wird nun umgesetzt. Die Vorarbeiten sollen am Montag beginnen. Der Plan für das Areal um die Grundschule, den Sportplatz und das Schützenhaus der Maifeier umfasst unter anderem die Neuordnung des Platzes, des Schulhofes sowie das Schaffen von Parkplätzen. Ergänzt wird die Neugestaltung durch ein Beleuchtungskonzept.

+ Hier entsteht die „Neue Dorfmitte“ Sankt Hülfe-Heede. © Jansen

Mehrere Bauabschnitte

Die Maßnahme wird in mehreren Bauabschnitten durchgeführt, teilte die Stadt Diepholz mit. Der erste Bauabschnitt startet im nördlichen Bereich des Schulgrundstückes und beinhaltet die Errichtung von Parkplatzflächen und Pflanzbeeten.

Dorfentwicklung Im Rahmen der Dorfentwicklung können sowohl kommunale als auch private Maßnahmen und Projekte durch das Land Niedersachsen gefördert werden. Alle kommunalen Projekte der Dorfentwicklung basieren auf dem Dorfentwicklungsplan, der gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet wurde, um mit gezielten Maßnahmen und Projekten die Dorfregion „Aschen, Sankt Hülfe, Heede“ fit für die Zukunft zu machen. Mehr Informationen: https://www.stadt-diepholz.de/portal/seiten/dorfentwicklung-in-aschen-heede-und-st-huelfe-900000167-21770.html

Zu den jetzt beginnenden Vorarbeiten zählen die Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten und das notwendige Entfernen von Sträuchern und Gehölzen. Zudem werden acht große, durch Kreuze gekennzeichnete Eichen entfernt, da laut Stadtverwaltung „eine Gefährdung der Standsicherheit durch die Erdarbeiten zu befürchten ist“ und weil an der Stelle neue Pflasterflächen entstehen. Als Ersatz sind neue Bäume vorgesehen. „Im Rahmen der naturschutzbehördlichen Abstimmung mit dem Landkreis Diepholz wurde festgelegt, dass als Ausgleich auf dem Gelände und an anderer Stelle im Stadtgebiet insgesamt 26 neue Bäume gepflanzt werden“, erklärte der Stadtverwaltungs-Fachdienstleiter Bauen, Sebastian Dornieden, die Kompensationsmaßnahmen. 18 neue Bäume sollen im Plangebiet der „neuen Dorfmitte“ und acht außerhalb gepflanzt werden.

Maifest kann stattfinden

Die Neugestaltung des Dorfplatzes und des Parkplatzes soll laut Mitteilung der Stadt Diepholz bis Jahresende abgeschlossen sein. Im Anschluss erfolgt der Bauabschnitt der Bremer Straße (der früheren Bundesstraße). Das Maifest der Maifeier-Schützen Sankt Hülfe-Heede könne wie gewohnt stattfinden.