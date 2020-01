Diepholz - Von Eberhard Jansen. Die katholische Kirchengemeinde Christus König Diepholz – und damit die Pfarreiengemeinschaft Diepholz, Barnstorf, Sulingen – bekommt nach nur einem Jahr einen neuen Pfarrer. Bernd Heuermann ist seit Anfang Januar nicht mehr im Amt und bereitet sich derzeit auf eine neue Aufgabe als Militärpfarrer vor. Seine Aufgaben in der Pfarreiengemeinschaft mit insgesamt etwa 6 000 Gläubigen übernehmen andere Geistliche in Vertretung.

Das bestätigte am Freitag das Bistum Osnabrück. Pfarrer Bernd Heuermann war trotz mehrmaliger Versuche telefonisch nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Der 54-Jährige, der aus Twistringen stammt, war erst am 15. Dezember 2018 Pfarrer in Diepholz geworden und in diesem Amt auch für die katholischen Gemeinden in Barnstorf und Sulingen zuständig.

Die Enttäuschung der Gemeindemitglieder über seinen plötzlichen Weggang kann Hermann Haarmann, Sprecher des Bistums Osnabrück, verstehen. Laut Haarmann haber Bernd Heuermann schon vor etwa zwei Jahren den Wunsch geäußert, Militärpfarrer zu werden. Dazu habe sich jetzt kurzfristig die Gelegenheit ergeben. Der 54-jährige Pfarrer bereite sich derzeit auf die Übernahme des neuen Amtes vor. Als Militärpfarrer sei er nicht mehr dem Bistum Osnabrück, sondern dem katholischen Militärbischofsamt in Berlin unterstellt.

Wie Hermann Haarmann erklärte, soll die Diepholzer Pfarrstelle zeitnah – vielleicht schon im Frühjahr – wieder neu besetzt werden. Bis dahin übernimmt der Osnabrücker Domkapitular Hermann Wieh die seelsorgerischen Aufgaben und feiert auch die Heiligen Messen. Die finanzielle und rechtliche Verantwortung übernimmt der Twistringer Pfarrer Joachim Kieslich als Pfarr-Administrator.

Die Gremien der Christus-König-Gemeinde wurden ebenso wie die Gemeindemitglieder vom Weggang Heuermanns überrascht. Noch Anfang Dezember habe der Pfarrer Termine für das Jahr 2020 abgesprochen, erklärte Pfarrgemeinderatsvorsitzender Olaf Bock – auch im Namen der zweiten Vorsitzenden Reinhild Leewe.

Der Pfarrgemeinderat hatte dann am Samstag des vierten Adventswochenendes eine E-Mail von Heuermann erhalten, in dem er über seine Zukunft informierte. „Wir bedauern seinen Weggang sehr“, sagte Olaf Bock im Gespräch mit unserer Zeitung. Heuermann habe in dem einen Jahr vieles bewegt und sei ein sehr guter Seelsorger gewesen: „Wir haben absolut nichts an ihm zu kritisieren.“ Sein Weggang habe zur großer Unruhe in der Gemeinde geführt.

Bernd Heuermann war Nachfolger von Pfarrer Michael Lier, der sein Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste.