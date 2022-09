Neue Anlaufstellen an der Hunte

Von: Sven Reckmann

Über eine Slip-Anlage können Boote am Anleger Thouarsstraße zum Wasser heruntergelassen werden. © Reckmann

Die Stadt Diepholz hat zwei neue Bootsanleger im Schulzentrum und in Falkenhardt eröffnet. Damit soll der Fluss „ein Stück erlebbarer“ werden.

Diepholz – Feste „Fährzeiten“ sind wohl nicht zu erwarten – die beiden neuen Anleger am Ufer der Hunte im Diepholzer Stadtgebiet sind eher für den gelegentlichen Betrieb gedacht. Wer Diepholz vom Wasser aus erkunden will, mit Kanus beispielsweise, der hat ab sofort zwei neue Anlaufstellen: in Höhe des Schulzentrums an der Thouarsstraße und in Höhe des Schulwaldes in Falkenhardt. Mit einer kleinen Feierstunde wurden sie von den an Bau und Planung Beteiligten offiziell eröffnet.

Mit den beiden neuen Anlegern werde das Wasser in Diepholz erneut ein Stück erlebbarer gemacht, freute sich Bürgermeister Florian Marré. „Diepholz ist eine Stadt am Wasser, mit vielen Flüssen und in der Nähe des Dümmers. Die Freizeitgestaltung im und am Wasser bietet viel Potenzial für die Diepholzer Bürgerinnen und Bürger wie auch die touristischen Gäste.“

Für die Gesamtkosten in Höhe von etwa 80 000 Euro erhält die Stadt nach eigenen Angaben über das Tourismus-Förderprogramm „Zile“ des Landes Niedersachsen einen Zuschuss in Höhe von 25 800 Euro.

Die Idee, den Wasserzugang am Schulzentrum zu ermöglichen, war bereits 2018 im „Masterplan Bildungscampus Diepholz“ festgehalten worden. 2019 nahm sich die Stadtverwaltung der Umsetzung an. Ein erster Entwurf wurde intern erarbeitet. 2020 wurde dann Thomas Klakus (BIZ Ingenieure und Architekten) mit der Planung beauftragt und der Förderantrag gestellt. Anfang 2022 begann die Firma Diebau mit der Umsetzung.

Dabei kamen für die Trittflächen teilweise die gleichen Kunststoff-Materialien zum Einsatz wie beim neuen Moorsteg in Aschen-Lindloge. Der Steg an der Thouarsstraße ist zudem mit einer Slip-Einrichtung ausgerüstet, über die die Kanus vor dem Einsetzen leichter zum Wasser hinabfahren.

Neben dem Planer und den Vertretern der Diebau waren zur Eröffnung auch die weiteren Beteiligten und Unterstützer des Projektes vor Ort und paddelten die Strecke vom Schulzentrum bis Falkenhardt im Kanu ab.

Die neue Anlegestelle in Falkenhardt. © Reckmann

Mit im Boot waren die Verantwortlichen für das Projekt aus dem Rathaus um Fachdienstleiter Bauen Sebastian Dornieden, Dorothea Schneider vom Landkreis Diepholz, Wilhelm Paradiek als Vorsitzender des städtischen Ausschusses für Stadtentwicklung, Klima und Mobilität, Ingo Ammerich vom Unterhaltungsverband Hunte und Jörg Böse von „Bright Side Tours“ für die Unterstützung bei der Planung.

GFS-Schulleiter Lars Buse ging als Vertreter der Schulleiter im Schulzentrum an Bord. Der Weg in den Schulgarten könnte künftig auch auf dem Wasserwege zurückgelegt werden.