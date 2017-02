Neue Achsen, neue Wege, neue Magneten

Diepholz - „Brainstorming“ war angesagt am Mittwochabend im Diepholzer Rathaus. Also Denken ins Blaue, unkonventionelle Vorstellungen, Visionen entwickeln. Die Bürgerbeteiligung zum „Integrierten Stadtentwicklungskonzept für die Innenstadt“ ging in die nächste Runde.

Nach der Auftaktveranstaltung im November an gleicher Stelle kamen nun etwa 50 Interessierte in den Ratssaal, um bei der Bürgerwerkstatt mitzudiskutieren und Vorschläge zu machen.

Nach einer Kurzvorstellung der bislang erarbeiteten Ziele und der möglichen Fragestellungen durch das betreuende Planungsbüro BPW baumgart+partner. wurden drei Arbeitskreise angeboten:

„Entwicklungsachse Bahnhofstraße“, „Neue Nutzungen auf dem Lappenberg“ und „Perspektiven für die Fußgängerzone“.

Eine rege Diskussion entfaltete sich in der „Lappenberg-Gruppe“. Moderator Frank Schlegelmilch (BPW) unterstrich, dass dieser Bereich zentralen Einfluss auf die weitere Entwicklung der Innenstadt beziehungsweise Fußgängerzone habe. „Dieser Raum ist für die Stadtentwicklung entscheidend.“

Welches wären die Magneten für den Bereich zwischen Lappenberg und Lange Straße Nord? „Lebensmitteleinzelhandel und Drogeriebedarf, das sind die großen Frequenzbringer.“

Dennoch dürfe, so die breite Zustimmung in der Runde, nicht zu einem „schnöden Parkplatz“ verkommen. Vielleicht eine (vergrößerte?) Parkgaragen-Lösung?

Es gab Pläne für eine Neugestaltung, Ideen von Karee und Passagen, die sich zerschlugen. Schlegelmilch ließ durchblicken, dass er den Zeitpunkt günstig für eine Einigung hält: „Alle müssen mitziehen und alle müssen gewinnen.“

Gedankenspiele kreisten auch beispielsweise um die bislang unbebaute Fläche südlich des Scheurenkamps (gegenüber der Polizei): Könnte hier eine neue Achse, die Verbindung zwischen Campus-Gelände (Schulzentrum) und Innenstadt geschaffen werden?

Wohnungen für Studenten an diesem Platz? Wer nimmt dafür das Geld in die Hand, wenn die Studierenden ohnehin (so war in der Runde zu hören) lieber in Vechta wohnen, weil dort abends mehr los ist? Konsens in dieser Arbeitsgruppe gab es für den Vorschlag, den Platz nördlich des Bremer Ecks, den Übergang zum Markt, für Bebauung vorzusehen. Darüber, den Marktplatz zu bebauen wurde nicht gesprochen. „Dieses Fass machen wir heute nicht auf.“

In der gemeinsamen Abschlussrunde der knapp dreistündigen Werkstatt wurden die Denkanstöße aus allen drei Arbeitskreisen in einem kurzen Abriss präsentiert.

Einige Schlagworte aus der Arbeitsgruppe Fußgängerzone waren: bessere Anbindung der Wellestraße, Sanierung der Straßenbeleuchtung, Ladenflächen zusammenlegen, Möblierung der Fußgängerzone überdenken, Parkleitsystem einführen. Auch sprach man sich für Gestaltungsempfehlungen aus.

Die Arbeitsgruppe Bahnhofstraße sprach sich dafür aus, den Fußweg vom Bahnhof in die Stadt ansprechender und barrierefrei zu gestalten, die Fahrbahn sollte einen Schutzstreifen für Radfahrer erhalten und die Mittelstreifen entfallen, um den Verkehr zu beruhigen. Weitere Schlagworte: Kleine Plätze vor VHS und Wissenswerkstatt schaffen und auch die Beleuchtung könnte überarbeitet werden.

Alle Ziele und Maßnahmen fließen schließlich in ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) und Vorbereitende Untersuchungen (VU) ein, um auf dieser Basis bis Juni einen Antrag auf Städtebauförderung beim Land Niedersachsen einreichen zu können.

„Wir hoffen, dass der Förderantrag positiv beschlossen wird und dass wir den Weg weitergehen können“, sagte Bürgermeister Dr. Thomas Schulze. Es brauche einen langen Atem, „diese Themen werden uns die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre beschäftigen.“ - sr