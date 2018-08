Neubau statt alter Stadtvilla

Ausschuss für Änderung des Bebauungsplans

+ © Jansen Diese alte Stadtvilla, die seit Jahren leer steht, soll abgerissen werden. Auf das Grundstück Am Burggraben will der Eigentümer dann ein Mehrfamilienhaus bauen. © Jansen

Diepholz - Die alte Stadtvilla an der Ecke Am Burggraben/ Lohneufer in Diepholz ist zwar stadtbildprägend, dennoch steht sie nicht unter Denkmalschutz. Daher braucht der private Eigentümer keine Genehmigung, wenn er das seit mehreren Jahren leer stehende Gebäude abreißen möchte, weil eine Sanierung nicht wirtschaftlich ist.