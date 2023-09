Erste Skizzen für einen Neubau

Von: Sven Reckmann

Eine Formstudie als erste Skizze zur Grundschule (Grafik: Bocklage & Buddelmeyer Architekten GmbH), am linken Bildrand ist das Gebäude der Menkeschule angedeutet, das erhalten bliebe. © Privat

Was passiert mit der Grundschule an der Hindenburgstraße? Im Diepholzer Bildungsausschuss wurden erste Ideen vorgestellt.

Diepholz – Was passiert in Zukunft mit der Grundschule an der Hindenburgstraße? Das wird eine der großen (und teuren) Fragen, die die Diepholzer Politik in den nächsten Jahren zu beantworten hat.

Im städtischen Ausschuss für Bildung und Jugend stellte die Verwaltung jetzt erste Skizzen für einen Neubau der Schule vor und gab ein „Update“ zu den Kosten: Nachdem in den ersten Schätzungen im vergangenen Jahr noch von 30 Millionen Euro für das Gesamtprojekt die Rede war, sind es jetzt „nur“ noch 17 Millionen.

Wichtig: Mit der Vorstellung der Pläne im Ausschuss war und ist noch kein Beschluss verbunden.

Petra Hage, Leiterin Fachdienst Ordnung und Soziales, Bildung und Familie, stellte vor, wie es in Zukunft an der „Hindenburgstraße 7“ aussehen könnte: Auf dem Areal würde ein Neubau einer bis zu vierzügigen Grundschule erfolgen. Dieser erstreckt sich entlang der östlichen Grundstücksgrenze, wozu die alte Sporthalle zunächst abgerissen werden müsste.

Der historische Gebäudeteil mit der Menkeschule (Förderschule, ehemals Dr.-Kinghorst-Schule) bliebe erhalten, wie es ist.

Als Verbindung zwischen der Menkeschule und der Grundschule soll ein lichtdurchfluteter Bereich mit einer Mensa und einer multifunktional zu nutzenden Pausenhalle samt Bühne erstellt werden. „Der kann auch als Bewegungsraum nutzbar sein“, erklärte Hage. In diesem Bereich sind zudem Sanitäranlagen vorgesehen.

Im Erdgeschoss des neuen Gebäudes sehen die Pläne Fachräume für Musik, Werken und Kunst vor, dazu eine Bibliothek und Räume für den Schulkindergarten. Im südlichen Trakt des Untergeschosses würden die Verwaltungsbereiche wie Lehrerzimmer und Schulleiterbüro, sowie Räume für Elterngespräche untergebracht.

„Die beiden Obergeschosse sind im Prinzip identisch“, so Hage weiter. Pro Geschoss seien zwei Jahrgänge mit vier Klassen vorgesehen, jeder Klassenraum mit Differenzierungsraum.

Die Pläne sehen auch zwei grüne Innenhöfe mit Oberlichtern vor, so dass man von jedem Flur die Möglichkeit habe, frische Luft zu schnappen, berichtete Hage. „Als eine Art grüne Lunge.“

Rechtsseitig vom Gebäude (von der Hindenburgstraße aus gesehen) soll es ausreichende Parkplätze für Lehrer-Fahrzeuge geben, nach vorn hin eine Abstellanlage für Fahrräder.

Wenn die Pläne so umgesetzt werden, wie jetzt vorgestellt, müsste die alte Turnhalle (rechts) als erstes weichen. © Reckmann

Zum Ablauf: Die alte Sporthalle müsste als erstes abgerissen werden, um das Baufenster zu bekommen, dann würde der Neubau erstellt. Anschließend könnte die Grundschule umziehen und die alten Gebäude würden zurückgebaut.

„Das ist so geplant, dass wir ohne Containerunterricht klarkommen“, sagte Hage auf entsprechende Nachfrage aus dem Ausschuss.

FDP-Vertreter Mathis Langhorst wollte wissen, ob eine Sanierung der bestehenden Gebäude sinnvoll gewesen wäre. Die Antwort: Saniert werden soll nur im Bereich der Menkeschule – in Abstimmung mit dem Schulträger dort. Das ist der Landkreis. Der weitere Altbestand, also der bestehende Gebäudeteil der Grundschule mit der Aula, hatte im Vergleich zu einem Neubau so viele Defizite, dass er schon in einer früheren Phase des Prozesses nicht mehr intensiv untersucht worden war.

Eine erste grobe Kostenschätzung der geplanten Baumaßnahmen belaufe sich auf etwa 17 Millionen Euro. Wegen der jüngsten enormen Preisanstiege könnten keine exakten Kosten verlässlich geschätzt werden. Zu dieser Summe müssten noch Außenanlagen, Parkplätze und Schulhofgestaltung sowie Inventar hinzugerechnet werden, so die Sitzungsvorlage. Die Verwaltung gehe somit von bis zu 20 Millionen Euro Gesamtkosten aus.

Die „Betroffenen“ waren schon vor der Sitzung in einem internen Workshop über die Pläne informiert worden. Alle Vertreter der Grundschule (Schulleiterin, Konrektor, Personalvertretung, Schulsozialarbeit, Hausmeister und Elternvertreterin) hatten laut Sitzungsvorlage mitgeteilt, „dass diese Planung eine sehr zielführende und zufrieden stellende Lösung für das Schulareal darstellen kann und dass sie diese Planung somit unterstützen würden.“ Es gebe den Wunsch nach einer schnellstmöglichen Umsetzung.