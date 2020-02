„Naturstücke“ aus Diepholz

Diepholz - Von Eberhard Jansen. „Classic Rose“ ist mit einer echten getrockneten Rose verziert. Die Sorte „Handwerkerseife“ für besonders stark verschmutzte Hände hat ein ganz anderes Deko-Motiv: eine nur wenig bekleidete Frau. Die Diepholzerin Saskia Berkemeier stellt handgemachte Seifen her, hat damit Erfolg, muss aber auch bei Produktion und Vertrieb viele Vorschriften beachten.

Die 44-Jährige kam vor drei Jahren auf die Idee, Seifen nach traditioneller Art zu sieden. Sie legt dabei Wert auf Nachhaltigkeit und Natürlichkeit, verwendet hochwertige Rohstoffe – beispielsweise Rapshonig von einem Diepholzer Imker.

Für die Herstellung hat die Familie in ihrem Reihenhaus an der Grellestraße in der ersten Etage eine eigene Küche eingerichtet: „Diese darf nur für die Seifenproduktion genutzt werden“, erklärt Saskia Berkemeier: „Die Lebensmittelkontrolleure des Landkreises Diepholz haben die Einrichtung überprüft.“

Aber nicht nur die Küche ist vorgeschrieben, wenn man Seife aus eigener Herstellung offiziell vertreiben will: Jede Seifensorte lassen die Berkemeiers in einem Fachlabor untersuchen, analysieren und zertifizieren: „Die Seifen sind sicherheitsbewertet, so wie es die EU- Kosmetikverordnung vorschreibt.“

Die Inhaltsstoffe müssen laut der Vorschrift auf dem Etikett aufgeführt sein. Das ist insbesondere für Allergiker wichtig.

Arne Berkemeier unterstützt seine Frau Saskia in der Buchhaltung und beim Internetauftritt (www.naturstueck-seife.de). Er ist offizieller Inhaber des Diepholzer Familien-Nebenerwerbsbetriebes „Naturstück“. „Die Laboruntersuchung kann bis einer vierstelligen Summe kosten“, erklärt er.

Worin der Unterschied zur industriell hergestellten Seife liegt, zeigt schon die Zutatenliste: Viele Stoffe darauf sind auch Laien bekannt, sind keine langen Fachbegriffe aus der Chemie. Grundlage der Seife sind pflanzliche Öle und Lauge.

„Unsere Naturseifen sind höher überfettet. Dies bedeutet, dass ein gewisser Anteil an Pflanzenölen unverseift bleibt und somit der Pflegefaktor höher ist. Unsere Seifen sind für die Reinigung von Körper und Händen konzipiert. Wir verzichten auf Kunststoff, Mikroplastik und auf Tierversuche sowieso“, betont Saskia Berkemeier.

Eine neue Sorte zu entwickeln, dauere mehrere Monate. Unterschiedliche Anteile von Zutaten und Duftstoffen probiert die gelernte Friseurin dabei aus, bis Familie und Freunde als „Tester“ schließlich zustimmen.

Nach dem Sieden in der eigenen Küche muss die Seife etwa sechs Wochen reifen, bevor sie in den Verkauf geht.

Sieden, Ausformen, Schneiden, Stempeln, Verpacken und Etikettieren: Die aufwendige handwerkliche Produktion und die hochwertigen Zutaten führen natürlich zu einem höheren Preis als bei industriell hergestellter Seife. Etwa fünf Euro pro 100 Gramm kostet ein „Naturstück“.

Sieben Sorten hat Saskia Berkemeier derzeit im Angebot – darunter auch saisonale wie „Marzipan“. Die 44-Jährige: „Am besten geht Schafmilch-Honig.“ Auf Bestellung produziert sie auch individuelle Sorten – beispielsweise als Präsente.

Aus ganz Deutschland bekommt Saskia Berkemeier Bestellungen per Internet. In Diepholz vertreibt sie ihre Seifen direkt (nach Terminabsprache) zu Hause und über Partner wie Kirchhoff-Moden in Diepholz und „Moorwelten“ in Ströhen – sowie an eigenen Ständen auf Märkten in der Region.

Im vergangenen Dezember war sie zum ersten Mal beim Diepholzer Weihnachtsmarkt und im kommenden Sommer ist sie beim „Dümmerbrand“ in Lembruch vertreten.

„Leben könnte ich davon noch nicht“, sagt Saskia Berkemeier über „Naturstück“. Aber die Selbstständigkeit macht ihr Spaß.

Die Diepholzerin hat jetzt eine neue Produktlinie in den Handel gebracht: ein Shampoo in fester (Seifen-)Form. Auch bevor dieses Shampoo ins Angebot kam, hatte es die aufwendige vorgeschriebene Laboruntersuchung durchlaufen.