Ausgezeichneter Garten: Wildwuchs ohne Schmetterlingsflieder

Von: Eberhard Jansen

Mit heimischen Pflanzen und Gehölzen hat Kerstin Schillig ihren Garten neu gestaltet. Wildwuchs lässt sie dabei zu – und der Sommerflieder wurde entfernt. © Jansen

Kerstin Schilligs Garten in Diepholz ist naturnah umgestaltet und nun ausgezeichnet worden. Nicht nur Schmetterlingsflieder hat sie entfernt.

Diepholz – Ein bisschen Rasen ist noch da. Aber auch der ist naturnah. Bewusst werden einige Bereiche der Rasenfläche nicht gemäht. Auf diesen wächst Klee, dessen Blüten bei Bienen sehr beliebt sind. Dem größten Teil ihres Gartens hat Kerstin Schillig aus Diepholz-Heede in den vergangenen Jahren ein völlig neues Gesicht gegeben. Für die naturnahe Umgestaltung wurden sie und ihr Ehemann Gernot ausgezeichnet. Ihr Haus an der Feldstraße in der „Liegert-Siedlung“ ziert nun die Plakette „Natur im Garten“, die die gleichnamige Bewegung vergeben hat – nach einer ausführlichen Begutachtung von Kerstin Schilligs Grundstück durch eine Fachfrau.

„Natur im Garten“ wurde in Österreich gegründet und setzt sich für die Ökologisierung von Gärten und Grünräumen über die Landesgrenzen hinaus ein.

Ausgezeichnete Gartengestaltung: Die Plakette „Natur im Garten“ haben Kerstin und Gernot Schillig an ihrem Haus an der Feldstraße in Heede angebracht. © Jansen

Ökologisch war Kerstin Schilligs Garten früher nicht. „Als wir vor 17 Jahren hier gebaut haben, haben wir Pflanzen und Sträucher nach optischen Gesichtspunkten ausgewählt“, erzählt die Lehrerin, die ursprünglich aus Herford stammt. Kiesbedeckte Beete, kurz geschnittener Rasen. Alles ordentlich und wenig naturnah.

Mit Magerbeeten, Steinhaufen und Totholzecken

Dann bekam Kerstin Schillig von ihrem Bruder ein Insektenhotel geschenkt und bei ihr begann ein Umdenken. „Mir wurde klar, dass ein Garten in Zeiten des Artensterbens und des Klimawandels ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz sein kann“, sagt die 50-Jährige. Sie gestaltete ihren Garten zu einem lebendigen Ökosystem mit unterschiedlichen Kleinbiotopen um – mit Magerbeeten, Steinhaufen und Totholzecken. Dabei tauschte sie Forsythien gegen Kornelkirschen aus und Sommerflieder gegen Holunder. Was viele nicht wissen: Sommerflieder – auch Schmetterlingsflieder genannt – ist ein Neophyt, also eine ursprünglich nicht in Europa heimische Pflanze. Sie stammt aus China und Tibet. Zwar lockt der Sommerflieder viele Schmetterlinge an, ist aber keine Futterpflanze für Schmetterlingsraupen, vermehrt sich rasant und beeinträchtigt die Artenvielfalt, erklärt Kerstin Schillig. Bei der Neugestaltung ihres Gartens mit Unterstützung durch ihren Mann richtete sie zudem Futterstellen für Igel und Vögel ein, verzichtet nun komplett auf chemische Dünger und Pestizide, lässt Wildwuchs zu.

Kontakt Die niederösterreichische Organisation „Natur in Garten“ ist auch in Deutschland und anderen Ländern aktiv. Mehr Infos unter www.naturimgarten.at. Kerstin Schillig ist für Interessierte per Mail zu erreichen: keschillig@googlemail.com.

„Für mich ist diese Plakette nicht nur die Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg bin, sondern auch eine Möglichkeit, andere Gärtner aufzuklären und zu motivieren, sich auch auf den Weg zu machen“, so Kerstin Schillig. Fertig ist ihr Garten noch lange nicht: „Noch sind nicht alle Spuren des ehemaligen Ziergartens beseitigt.“ Aber Freunde holen sich bereits bei der 50-Jährigen Rat: Sie wollen ihre Gärten auch ökologisch umgestalten.