Nächstes Ziel: Einzelhandel

Diepholz - Von Sven Reckmann. Regionale Vermarktung von landwirtschaftlichen Produkten ist nicht automatisch ein Selbstläufer, wie Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit zeigen. Doch es gibt auch positive Erfahrungen: Mit der Marke „Diepholzer Moorrind“ sind der heimische Landwirt Marco Haferkamp und seine Frau Joanna vor zwei Jahren angetreten, die Direktvermarktung von Fleisch voranzutreiben. „Es ist sehr gut angelaufen. Wir sind sehr zufrieden“, zieht Haferkamp heute eine erste Zwischenbilanz.

Für das Unternehmen und das Konzept, das dahinter steckt, interessierte sich auch der Diepholzer Hausfrauenbund und nahm das Angebot einer Hofführung gern an. Nach einer Kaffeetafel unter freiem Himmel erklärte der Landwirt der etwa 30-köpfigen Besuchergruppe, was es mit dem „Diepholzer Moorrind“ auf sich hat; eine Führung durch die Ställe und ein Blick auf die weitläufigen Weiden schlossen sich an.

Der Hof Haferkamp an der Moorhäuser Straße 54 in Diepholz wurde bereits 1649 erstmals urkundlich erwähnt und ist seitdem ein Familienbetrieb. Im Jahr 1996 stellte Marco Haferkamps Vater den Betrieb von der konventionellen Milchviehhaltung auf die Haltung von Mutterkühen und Mastbullen um.

Der Hof bewirtschaftet derzeit etwa 90 Hektar Land, ein Großteil dieser Flächen sind Grünlandstandorte, die unter Einhaltung von Naturschutzkriterien bewirtschaftet werden. Auf wenigen Flächen werde Futtermais für die Bullen angebaut, so der Landwirt. Seit mehr als 20 Jahren seien die Haferkamps bereits „begeisterte Züchter“ von Fleischrindern der französischen Rasse Limousin.

Die Rinder lebten artgerecht in Herden, berichtete der Landwirt den Hausfrauen. Die Kälber blieben lange bei ihren Müttern.

Marco Haferkamp hält seine Rinder bewusst mit viel Bewegungsfreiheit. Fast das ganze Jahr über verbringen die Tiere draußen auf den Weiden am Rande des Moores. Nur für wenige Wochen im Winter werden sie reingeholt. „Rinder haben mit der Kälte überhaupt kein Problem“, erklärte er.

Der Weg zur Fleischerei ist nur etwa 30 Kilometer weit, dorthin werden die zu schlachtenden Rinder aus Diepholz mit einem Pkw-Viehanhänger gebracht. Der Transport soll so stressfrei wie möglich gehalten werden, erklärte Haferkamp.

Kunden können das Fleisch zerlegt in Paketen erwerben – auf Wunsch portioniert und vakuumverpackt. Die Mindestabnahmemenge ist ein sechzehntel Rind, also etwa 20 bis 23 Kilogramm, bei Hackfleisch weniger. „Etwa 60 Prozent unserer Rinder vermarkten wir bereits direkt an den Verbraucher“, bilanzierte der Landwirt.

Dieser Weg zum Kunden wird aber wohl nicht der einzige bleiben: „Es hat bereits gute Gespräche mit dem Einzelhandel gegeben, worüber wir voraussichtlich ab Herbst dieses Jahres auch kleinere Mengen anbieten können“, berichtete Haferkamp vor den Hausfrauen.

Die Familie sieht sich damit insgesamt auf dem richtigen Weg: „Die positive Resonanz unserer Wiederkäufer und Stammkunden bestätigt uns, dass sich der Trend zum Interesse an regionalen Fleischprodukten weiter fortsetzt.“

Es war ein informativer Besuch auch für den Hausfrauenbund, für den sich die Diepholzer Vorsitzende Ingrid Riehn bei der Familie Haferkamp bedankte.