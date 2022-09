Nach Sanierung: Wohnmobilstellplatz in Diepholz wird gebührenpflichtig

Von: Sven Reckmann

Teilen

Der Wohnmobilstellplatz am Heldenhain ist zu allen Jahreszeiten gut frequentiert – in diesen Tagen muss er allerdings dem Großmarkt weichen. © Reckmann

Wohnmobil-Stellplatz auf dem Diepholzer Marktplatz soll saniert und umgestaltet werden, anschließend wird er gebührenpflichtig.

Diepholz – Der Wohnmobil-Stellplatz auf dem Marktplatz ist seit vielen Jahren bei den Nutzern beliebt. Bei nahezu jedem Wetter, zu jeder Jahreszeit parken dort Fahrzeuge – unterbrochen nur, wenn er für den Großmarkt benötigt wird.

Jetzt soll der Wohnmobilstellplatz saniert und zum Teil umgestaltet werden. Anschließend soll eine Benutzungsgebühr eingeführt werden. Dafür hat sich der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen ausgesprochen.

Vor der Abstimmung hatte Tourismusmanagerin Christina Bünnemeyer die Ideen für die Sanierung vorgestellt. Wegen des hohen Nutzungsgrades und der in die Jahre gekommenen technischen Einrichtungen sei eine Sanierung der Anlage erforderlich, sagte sie.

Der Platz habe viel Lob von den Nutzern bekommen in den einschlägigen Foren, Kritikpunkt sei gelegentlich die Bodenbeschaffenheit bei Regenfällen in Teilbereichen des Platzes. Daher ist der Untergrund ganz oben auf der Liste: Geplant sind elf befestigte Stellplätze in einer Größe von drei mal zehn Metern jeweils mit einer dreieinhalb mal zehn Meter großen Grünfläche, die als Abstandsfläche dient, aber auch als Terrasse für die Wohnmobile genutzt werden kann. Weitere Stellplätze stehen wie bisher im hinteren Bereich der Wiese zur Verfügung.

Weiterer wesentlicher Punkt ist die Ver- und Entsorgung. „Die Sani-Station ist schon etwas in die Jahre gekommen.“ Die Pläne sehen den Einbau einer Entsorgungsstation für im Fahrzeug verbaute Tanks sowie eine Errichtung einer ergänzenden Entsorgungsstation zum Entleeren von Kassettentoiletten vor.

Eine der vorhandenen Stromsäulen soll umgesetzt werden zur besseren Erreichbarkeit.

Eine E-Bike-Ladestation mit fest installierter Luftpumpe, ein zusätzlicher W-Lan-Accesspoint im südlichen Bereich des Platzes sowie Erneuerung und Ausbau von Beleuchtung am Platz und am Eingangsschild stehen ebenfalls mit auf der Liste. Auch die Beschilderung an den Zufahrten soll ergänzt werden, ein Tisch mit Bänken – für Picknick – kommt hinzu.

Das Ziel ist also, Stellplätze strukturiert zu errichten. Im gleichen Atemzug soll eine Gebührenpflicht eingeführt werden. Ein neu aufgestellter Ticket-Automat kassiert nicht nur, sondern ist zugleich dafür vorgesehen, anonymisierte Daten für Nutzungsstatistiken zu erstellen.

„Ich denke, fünf Euro pro Wohnmobil und pro Nacht, das ist jeder bereit zu bezahlen“, sagte Bünnemeyer. Nutzer hätten im Gespräch auch schon die Bereitschaft signalisiert, einen kleinen Obolus beizusteuern.

„Wir stehen dahinter“, sagte CDU-Ausschussmitglied Heinfried Sudmann zu den Plänen, der allerdings anregte: „Aber wir sollten zehn Euro nehmen“. Einstimmig befürwortete der Ausschuss die Umgestaltung grundsätzlich. Nicht einig war man sich hingegen bei der Benutzungsgebühr. Die SPD trat weiter für fünf Euro ein, konnte sich in der Abstimmung aber nicht durchsetzen – die Ausschuss-Mehrheit stimmte für zehn Euro.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich nach erster Kostenschätzung auf rund 102 000 Euro.

Die Stadt hat sich bereits erfolgreich auf Fördermittel für die Umgestaltung beworben. Knapp 54 000 Euro (53 Prozent) sei ist aus dem Programm „Ländlicher Tourismus“ nach der ZILE-Richtlinie gewährt worden.

Fachdienstleiter Michael Klumpe erinnerte zudem an eine Erhebung vor einigen Jahren, bei der ermittelt wurde, dass der Wohnmobilstellplatz auf dem Diepholzer Marktplatz in den Geschäften und der örtlichen Gastronomie rund 300 000 Euro im Jahr an zusätzlichem Umsatz bringt. „Das Geld kommt an anderer Stelle wieder rein.“

Bis Ende September 2023 muss die Maßnahme umgesetzt werden, dann läuft der Förderzeitraum aus.

Auf dieser Karte können sich die Wohnmobilisten orientieren, sie soll besser beleuchtet werden. © Reckmann, Sven