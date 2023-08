Appletree Garden Festival in Diepholz: Drei Tage voller Musik und Fröhlichkeit

+ © Hefkaluk, Martin Tanzfläche voll wie selten: „MINE“ hat in diesem Jahr ihre Appletree-Premiere gefeiert und sorgte direkt gemeinsam mit ihrem Orchester für Gänsehautmomente in Diepholz. © Hefkaluk, Martin

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jannick Ripking schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Das 21. Appletree Garden Festival auf Lüdersbusch in Diepholz ist Geschichte. Drei Tage voller Musik und Fröhlichkeit liegen hinter den rund 5.500 Besuchern. Nach dem Regen vor der Anreise kam das gute Wetter, das sich bis zum Abend des letzten Tages hielt. Zum Schluss regnete es, aber das störte kaum einen Festivalgänger.

Diepholz – Erinnerungen an 2019 wurden wach: Um kurz nach 18 Uhr ging es los. Der Himmel ergoss sich am Samstagabend über Diepholz und somit auch über das Appletree Garden Festival. Aber das war kein Grund zur Sorge. Das Gelände auf Lüdersbusch musste nicht wie vor vier Jahren geräumt werden. An trockene Kleidung und matschfreie Wege war ab da zwar nicht mehr zu denken, doch die rund 5 500 Besucher feierten – vielleicht mit kleinen Einschränkungen – munter weiter.

Das Diepholzer Festival bot in seiner 21. Auflage wieder das, was es versprach und wofür es steht: Drei volle Tage Musik, buntes Treiben auf dem Gelände und jede Menge Fröhlichkeit. Dem tat auch der anhaltende Regen am Abend des letzten Tages keinen Abbruch. Die Besucher trotzten dem Wetter. „Es ist nass, aber vor den Bühnen ist es immer noch voll“, sagte Appletree-Sprecherin Lisa Canehl am Samstagabend. Das Programm musste nicht unterbrochen oder gar abgebrochen werden. Alles lief nach Plan – auch dank guten Kommunikation seitens der Veranstalter mit dem Publikum. „Wir haben den Tag über die Wetterberichte genau verfolgt und wussten, dass am Abend Regen kommen wird“, sagte Lisa Canehl. Die Organisatoren streuten diese Info auch über ihre Social Media-Kanäle, sodass nahezu jeder Besucher Bescheid wusste. Noch vor dem ersten Platzregen war zu beobachten, dass viele Besucher Regenjacken und Gummistiefel aus ihren Zelten holten, bevor sie aufs Festivalgelände gingen, um am letzten Abend noch einmal zu feiern.

+ Hackschnitzel gegen den Matsch: Am späten Samstagabend waren die Helfer im Einsatz, um die schlammigen Böden zu bekämpfen. © Hefkaluk, Martin

Ansonsten spielte das Wetter wunderbar mit und sorgte dafür, dass die besondere Atmosphäre auf Lüdersbusch wieder einmal zur vollen Entfaltung kam: Liebevolle Dekorationen, stimmungsvolle Illumination am Abend sowie diverse Workshops und Programmpunkte abseits der bei dem Publikum ohnehin beliebten Musik zeichnen das Appletree Garden Festival in Diepholz aus. Das kam und kommt an.

Abseits von Gesang, Bässen und Gitarren war Luisa Neubauer in diesem Jahr ein absoluter Publikumsmagnet, obwohl sie nach eigenen Aussagen überhaupt nicht singen kann. Die Klimaaktivistin redete lieber über aktuelle globale Probleme wie die Brände auf Rhodos und wie man Krisen in ihren Augen begegnen sollte. Sie traf damit bei den Besuchern einen Nerv: Immer wieder unterbrach Applaus ihre Ausführungen.

+ Luisa Neubauer (l.) war der wohl prominenteste Gast des Appletree Garden Festivals. Sie trat mit Nina Kunz auf. © Hefkaluk, Martin

Nach dem Ende des Festivals ähnelte die Abreise am Sonntag stark der Anreise am Donnerstag: Trecker standen bereit, falls sich ein Fahrzeuge auf dem Caravanplatz festfuhr, Shuttlebusse brachten die Besucher zu ihren Autos auf dem Marktplatz. Nach und nach leerte sich das Festivalgelände. Die Normalität ist zurück auf Lüdersbusch. Der Bürgerpark befindet sich wieder in einen einjährigen Dornröschenschlaf, bis das Appletree Garden Festival im kommenden Jahr erneut durchstartet.