Nach 20 Jahren neuer Kommandeur der 53er Schützen

Diepholz - Wachwechsel bei den 53ern: In der Jahreshauptversammlung des vor 64 Jahren gegründeten Schützenvereins wurde Freitagabend Thomas Lokatis zum neuen Kommandeur gewählt. Er löste Fritz Diers ab, der nach 20 Jahren in dieser verantwortungsvollen Position nicht wieder kandidierte. Ob seiner Verdienste wurde der 58-Jährige zum Ehrenkommandeur ernannt.

Neu gewählt werden musste auch der Schriftführer. Jörg Bethke, der dieses Amt 2011 von Heinz Riehn übernommen und zu aller Zufriedenheit ausgeübt hatte, stellte sich aus beruflichen und zeitlichen Gründen nicht wieder zur Wahl. Mit Katja Schumann zog erstmals eine Frau in die Führungsetage des Schützenvereins Diepholz von 1953 ein. Frauen-Power also nicht nur bei den Königen – alle drei Throne sind derzeit fest in der Hand der holden Weiblichkeit -, sondern auch im Vorstand.

Noch-Kommandeur Fritz Diers beklagte die „nicht gerade grandiose Beteiligung“ an der Versammlung, wo doch wichtige Entscheidungen (Stichwort: Wahlen) anstünden. Ihm tue es weh, dass die Arbeit im Verein so wenig gewürdigt werde. Rückblickend stellte er fest: „Es war eine schöne Zeit.“ Er dankte seinen drei Präsidenten Gerd De Beule, Uwe Schwegmann und Erich Schenkel für die gute Zusammenarbeit. Sehr viel habe er dem ehemaligen Kommandeur Heinrich Nordmann zu verdanken. Ein offenes Ohr habe er stets auch bei Heinz Riehn und Willi-Fritz Heemann gefunden. Es sei nicht einfach, Schützen zu motivieren. „Gemeckert wird viel - gemacht wenig.“ Diers bat darum, die Tradition zu wahren; „denn ohne Tradition kein Verein“.

Arbeit von Fritz Diers gewürdigt

Ex-Präsident Gerd De Beule attestierte dem ausscheidenden Kommandeur, alle Aufgaben hervorragend gemeistert zu haben. Diers habe viel für die 53er getan.

Uwe Schwegmann, Freund und langjähriger Weggefährte, würdigte in seiner Laudatio die Arbeit von Fritz Diers. Erste Kontakte zu einem Schützenverein hatte er in seinem Heimatort Drebber, wo er 1976/77 Jugendkönig und 1995 sogar Vizekönig war. Am 1. August 1994 unterschrieb er das Aufnahmeformular der 53er Schützen. Bereits ein Jahr später war er verantwortlicher Adjutant im Königshaus von Olaf Kaesemeier. Nach dem frühen Tod von Günther Mahlitz wurde Diers dann im Februar 1997 zum neuen Kommandeur gewählt. Uwe Schwegmann erwähnte auch, dass Fritz Diers 2000 die Königswürde errang. Heute trage seine Frau Christiane das Zepter.

Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Diepholz Zur Fotostrecke

Noch ein Wort zum ausgeschiedenen Schriftführer Jörg Bethke, der dem Verein seit seiner Kindheit – mit kurzer Unterbrechung – verbunden ist. Er war 1973/1974 Kinderkönig und Vorstandsmitglied in zwei Schützenzügen. Zum Schluss seiner Amtszeit arbeitete er federführend an einem neuen Konzept für das Schützenfest und leitete die entsprechende Arbeitsgruppe. Die Tätigkeit im Vorstand habe ihm viel Spaß gemacht. Auch Bethke wurde mit großem Beifall bedacht.

rdu