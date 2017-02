Polizei schnappt drei Einbrecher in Diepholz

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Drei Einbrecher hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag in Diepholz festgenommen. Sie waren in ein Wohnhaus eingestiegen und hatten offenbar zuvor schon in der Nähe zwei Autos geknackt.

Nachbarn hörten laut Polizeibericht gegen 4 Uhr an der Straße Lohnewiesen das Klirren einer Scheibe, entdeckten mehrere Personen auf einem Grundstück und riefen die Polizei. Diese rückte mit mehreren Streifenwagenbesatzungen an, umstellte und durchsuchte das Grundstück. Die Beamten entdeckten dabei am Wohnhaus eine eingeschlagene Scheibe. Im Garten konnten die Einsatzkräfte bereits einen der Täter festnehmen, der sich im Gebüsch versteckt hatte. Bei der Durchsuchung des Hauses, dessen Bewohner in Urlaub waren, fand die Polizei zwei weitere Einbrecher, die sich in einem Kleiderschrank versteckt hatten. Sie waren mit großen Küchenmessern bewaffnet, berichte ein ermittelnder Diepholzer Polizeibeamter.

Zudem entdeckte die Polizei bei den Tätern einen Rucksack mit Diebesgut, das offenbar aus einem zuvor aufgebrochenen Mercedes und einem BMW stammten. Beide Autos waren in der Nähe des Einbruchsortes an der Straße Lohneaue geparkt. Die Festgenommenen gaben den Auto-Aufbruch zu. Da die Polizei zunächst von einem weiteren Einbrecher ausging, wurde der Bereich mit einem Hubschrauber abgesucht. Bei den drei festgenommenen Tätern handelt es sich nach dem Bericht des Polizeibeamten um Flüchtlinge aus Marokko, die als Geburtsjahr 1997 beziehungsweise 1990 angegeben hatten. Sie lebten in einer Diepholzer Unterkunft. Einer von ihnen soll nach den Informationen des Beamten bereits in sein Heimatland abgeschoben worden sein, war aber kurz darauf wieder in Deutschland aufgetaucht.

Zwei andere sollen nach diesen Informationen auch bereits in den Niederlanden Asylanträge gestellt haben. Die Staatsanwaltschaft verzichtete nach Polizei-Informationen zunächst darauf, einen Haftbefehl zu beantragen, da die zu erwartende Strafe zu niedrig für eine U-Haft sei. Die Polizei hielt die drei Täter jedoch in Gewahrsam. Es werde geprüft, ob eine Abschiebehaft möglich ist. Laut Polizeibericht kommen die drei Männer noch für weitere Einbrüche in der Vergangenheit in Frage.

