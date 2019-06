Nach dem Besuch ist vor dem Besuch

Für die Franzosen aus der Partnerstadt Thouars ging es nach den Jubiläumsfeiern in Diepholz am Sonntagmorgen wieder nach Hause. Foto: Stadt Diepholz

Diepholz – Das war es dann auch schon wieder: die Feier zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Diepholz und Thouars ist vorüber – erfüllte und erlebnisreiche Tage liegen hinter den Beteiligten, die zahlreiche Eindrücke gebracht haben dürften. Am Sonntagmorgen hieß es dann wieder Abschied nehmen, Handynummern austauschen (wenn nicht schon geschehen) und das eine oder andere „wässrige“ Auge trocknen.

Dann setzten sich die beiden Busse mit den Gästen wieder in Richtung Frankreich in Bewegung, vor ihnen lagen fast 1100 Kilometer Wegstrecke. Um einen größeren Zeitpuffer zu haben, fuhren die Franzosen eine Stunde früher los – die Stau-Erlebnisse von der Hinfahrt noch in guter Erinnerung.

Insgesamt hatten etwa 140 Gäste aus Frankreich an den Feiern teilgenommen.

Nach dem Festakt am Freitag war der Nachmittag mit zahlreichen Veranstaltungsangeboten gespickt: Eine Planwagenfahrt über den Skulpturenpfad, eine Ausfahrt von Oldtimern. ein Besuch des landwirtschaftlichen Betriebes Wiechering-Sudmann in Sankt Hülfe, ein Turnier der Bogenschützen aus Thouars und Diepholz, eine Stadtführung und eine Stadtrallye. Am Abend gab es ein großes Fest in der Feierhalle „Ostertags Residenz“ am Junkernhäuser Weg. Sonnabend stand ein gemeinsamer Ausflug nach Bückeburg an, den ein Grillabend bei Castendieck in Sankt Hülfe abschloss.

„Ein Resümee werden wir in den nächsten Tagen natürlich zusammen mit dem Patenschaftsbeirat ziehen“, sagte der Diepholzer Bürgermeister Florian Marré. „Aber aus unserer Sicht hat alles sehr gut geklappt und ich habe den Eindruck gehabt, die Gäste waren zufrieden.“

Diepholz habe sich als guter Gastgeber präsentiert, lobte der Bürgermeister. Sowohl die Vereine und Organisationen als auch Teilnehmer und nicht zuletzt die Gastronomie. Immerhin galt es am Freitagabend an die 400 Gäste passgenau zu bewirten und am Samstagabend waren es beim Grillabend nochmal 280 gewesen. „Ich hatte den Eindruck, dass die Bürger Lust auf diese Partnerschaft haben“, meinte Marré.

Das nächste Wiedersehen – allerdings in kleinerer Runde – ist in bereits in wenigen Wochen. Dann wird eine Delegation aus dem Rathaus zu Gesprächen nach Starogard Gdanski fahren, einen solchen Termin hatte es auch schon Ende März in Thouars gegeben.