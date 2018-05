Nach Auktion von verwahrlosten Pferden aus Martfeld: Streit um Eigentumsurkunden

Am Ende verlieren alle

Landkreis Diepholz - Von Marc Lentvogt. In einer Notsituation entnahm das Veterinäramt des Landkreises im vergangenen September 39 teils abgemagerte Pferde von einem Martfelder Hof (wir berichteten). Eine vorübergehende Unterkunft fanden die Tiere unter anderem im Tierpark Ströhen, wo 22 Tiere im Dezember versteigert wurden. Heute leben sie wohlgenährt und -betreut in Ströhen, bei Göttingen oder in Nordrhein-Westfalen. Ende gut, alles gut? Nein, es bahnt sich ein Rechtsstreit an.