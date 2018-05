Einbruch in Schul-Safe: „Der muss richtig dumm sein“

Landkreis Diepholz - „Wer so etwas macht, muss richtig dumm sein“, ist die Reaktion von Michael Triebs, Schulleiter der KGS Stuhr-Brinkum, auf den jüngsten Versuch noch unbekannter Täter, schon vor der Mathe-Abiturprüfung einen Blick auf die Aufgaben zu werfen.

Wie das niedersächsische Kultusministerium mitteilt, sind Unbekannte in ein Gymnasium im Landkreis Goslar eingebrochen. Dort brachen sie den Tresor auf, in dem die ursprünglichen Aufgaben für die gestrige schriftliche Abiturprüfung im Fach Mathematik lagen. Entwendet wurden sie zwar nicht, es könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass sie abfotografiert wurden. Deshalb hat das Ministerium vorsorglich neue Aufgaben an die Schulen gegeben.

Am Dienstagmorgen erhielt Triebs die E-Mail vom Ministerium. Dann musste alles schnell gehen. Runterladen, ausdrucken, vervielfältigen: „Das dauert bei 130 bis 140 Schülern“, berichtet Triebs. Bis 8 Uhr hatten seine Kollegen und er eine Stunde Zeit, bis die Abiturienten für die Prüfung auf der Matte standen. Die Schüler hätten von all dem nichts mitbekommen. Und da außer dem Schulleiter niemand die Aufgaben vor der Prüfung kenne, sei der Vorfall auch für die Lehrer nicht mit zusätzlichem Stress verbunden gewesen. Daher zeigt Triebs sich gelassen. Gegen so etwas könne man sich kaum wappnen.

Ähnliches ereignete sich laut Ministerium auch im vergangenen Jahr. Damals mussten die Aufgaben im Prüfungsfach Politik-Wirtschaft kurzfristig geändert werden.

Auch Lars Bruns, Leiter der Graf-Friedrich-Schule in Diepholz, äußert sich gefasst. „Das ist alles reibungslos abgelaufen, die Schüler konnten wie geplant um 8 Uhr mit der Prüfung beginnen.“

Nur über die Sinnlosigkeit der Tat könne man sich ärgern. „Die müssen sich doch denken können, dass die Aufgaben nach so einem Vorfall niemals auf dem Tisch landen“, so Triebs.

Mit der Aufklärung des Einbruchs ist nun die Polizei in Goslar beschäftigt.

