Mühlenstraße wieder frei: Umbau der Bushaltestellen abgeschlossen

Seit Donnerstagnachmittag herrscht wieder „freie Fahrt“ in der Diepholzer Innenstadt. Die Bauarbeiten am Rathausmarkt sind nach mehr als zwei Monaten beendet. Vertreter von Rat und Verwaltung der Stadt Diepholz sowie der Baufirma Diebau gaben die umgestalteten Bushaltestellen und den Bereich der Mühlenstraße, der nun eine Verkehrsinsel hat, offiziell frei. Die Haltestellen sind barrierefrei erreichbar, die Bordsteine direkt vor den blauen Wartehäuschen sind zum leichteren Einstieg in die Busse erhöht. 153 000 Euro hat der Umbau gekostet, der die Ratsmitglieder beschlossen hatten. Das Land Niedersachsen und der Zweckverband Niedersachsen-Bremen bezuschussen den Bau mit insgesamt 110 000 Euro. Nachdem 2018 die Haltestellen an der Prinzhornstraße umgebaut worden waren, folgten nun die beiden „Rathaus“Haltestellen. In zwei Wochen beginnen laut Stadtverwaltung die Arbeiten, um auch die Haltestelle „Neenstatt“ in Sankt Hülfe barrierefrei zu machen. ej / Foto: Jansen