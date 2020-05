Moor brennt zwischen Diepholz und Lohne

Feuerwehren aus den Landkreisen Diepholz und Vechta kämpfen seit dem späten Vormittag gegen einen Moorbrand zwischen Diepholz und Lohne.

Nach Angaben der Feuerwehr stand in schwer zugänglichem Gelände eine etwa 80 mal 100 Meter große Fläche in Brand. Einem Großaufgebot an Feuerwehrkräften gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bekommen. Am frühen Nachmittag gab allerdings erneut Meldung über einen Moorbrand in der Nähe der Tierfrischmehlfabrik im Westen von Diepholz. Foto: Reckmann