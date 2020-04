Moorbrand zwischen Diepholz und Lohne - Einsatzkräfte zu Fuß unterwegs

Zu einem Moorbrand im Westen der Stadt Diepholz sind am Montagmittag etwa 100 ehrenamtliche Kräfte der Diepholzer Feuerwehr ausgerückt.

Diepholz/Lohne – Zu einem Moorbrand im Westen der Stadt Diepholz sind am Montagmittag mehr als 100 ehrenamtliche Kräfte der Diepholzer Feuerwehr ausgerückt. Brandort war eine Fläche in unwegsamem Gelände in Verlängerung des Ossenbecker Moorweges. Dort brannte laut Stadtbrandmeister Frank Schötz eine etwa 200 mal 200 Meter große Fläche.

Kurz nach 13.30 Uhr waren alle vier Ortsfeuerwehren der Stadt Diepholz alarmiert worden. Vom Treffpunkt auf einem Hof in der Nähe der B 69 am Ossenbecker Moorweg aus wurden die Feuerwehrleute in Gruppen ins Moor gebracht, wo sie noch einen großen Teil der Strecke zu Fuß zurücklegen mussten. Der Moorweg war an einigen Stellen so weich, dass sich nicht nur ein Einsatzfahrzeug der Ortsfeuerwehr Sankt Hülfe festfuhr, sondern auch zwei Landwirte mit ihren Traktoren Probleme hatten, als sie Güllefässer mit Wasser zur Unterstützung der Feuerwehr ins Moor brachten. Eine Diepholzer Spedition unterstützte die Feuerwehr mit einem Raupentrecker. Auch stellten Privatleute und Feuerwehrmitglieder vier Quads zu Verfügung.

+ Im Westen der Stadt Diepholz ist am Montag ein Moorbrand ausgebrochen. Die Einsatzkräfte musste streckenweise zu Fuß zur Einsatzstelle laufen. © Eberhard Jansen

Entgegen erster Meldungen brannte es nicht auf Diepholzer Gebiet, sondern kurz hinter der Grenze zum Landkreis Vechta im Bereich der Stadt Lohne. Die Diepholzer Feuerwehr leistete dementsprechend Nachbarschaftshilfe, während Lohner Feuerwehrleute von Westen her den Brand bekämpften, der zwischenzeitlich auch auf einen Birkenwald übergriff und später intensiver wurde.

Der starke Wind und die große Trockenheit erschwerten die Löscharbeiten. „Der drehende Wind war manchmal gefährlich“, erklärte der Diepholzer Stadtbrandmeister Frank Schötz, denn dadurch wechselte auch die Ausbreitungs-Richtung des Feuers sehr plötzlich.

Gegen 19 Uhr dauerte der Löscheinsatz im Moor noch an. Die vier Ortsfeuerwehren der Stadt Diepholz waren ausschließlich auf Lohner Gebiet aktiv. Sie verhinderten durch ihren Einsatz, dass sich der Brand nach Süden bis zur Bundesstraße 214 bei Kroge ausbreitete. Stadtbrandmeister Frank Schötz ging davon aus, dass der Einsatz noch bis nach 21 Uhr dauere.

Moorbrand: Fläche von mehr als 30 Hektar betroffen

Auf südoldenburgischer Seite waren laut einem Bericht der Oldenburgischen Volkszeitung etwa 200 Feuerwehrleute im Einsatz. Der Moorbrand umfasste dort laut diesem Bericht am späten Nachmittag eine Fläche von mehr als 30 Hektar.

Der Landkreis Vechta hatte laut Frank Schötz zudem einen Hubschrauber mit einem Löschbehälter angefordert, der am Abend erwartet wurde.

Zur Brandursache konnte Frank Schötz nichts sagen. Ihm war aber zugetragen worden, dass in den vergangenen Tagen sehr viele Spaziergänger im Moor unterwegs gewesen waren – offenbar mangels anderer Freizeitmöglichkeiten während der Coronakrise. Möglicherweise hätten einige geraucht oder Flaschen weggeworfen, die durch den Brennglas-Effekt ein Feuer entfachen können.

Erstmals kam auch eine Drohne zum Einsatz, die sich der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und die Feuerwehr der Stadt Diepholz gemeinsam angeschafft haben. Mit ihr bekam die Einsatzleitung Lagebilder aus der Luft.