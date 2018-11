Model Lorena Rae live bei Stern TV: Heidi Klum als „Riesenvorbild“

Live in „Stern TV“: Model Lorena Rae (alias Lorena Rape) aus Diepholz am Mittwochabend im Gespräch mit Moderator Steffen Hallaschka.

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Es läuft gut bei Lorena: Seit ihrem Auftritt bei der„Victoria´s Secret“-Show in New York hat sich der Bekanntheitsgrad des Models aus Diepholz noch einmal gesteigert. In überregionalen Medien tritt Lorena Rae, die mit bürgerlichem Namen Lorena Rape heißt, derzeit verstärkt auf. Nach einem Radio-Interview bei NDR 2 am Dienstag war die 23-Jährige am Mittwochabend live bei Stern TV im Privatsender RTL zu Gast.

Nach einem fünfminütigen Film über sie interviewte Moderator Steffen Hallaschka die Diepholzerin. Sie antwortete souverän und sympathisch und gab sich auch bodenständig. „Ich fahre immer super gern nach Hause und sehe meine Freundinnen und besonders meine Familie“, erzählte sie, als Hallaschka sie auf ihre Heimatstadt Diepholz ansprach: „Ich versuche, ganz ganz oft nach Hause zu fahren. Da fühle ich mich am wohlsten.“

Heidi Klum sei immer ein Riesenvorbild gewesen, sagte die 23-Jährige. Steffen Hallaschka sprach sie auch auf ihren Namen an: Sie habe ihren Nachnamen Rape nach ersten internationalen Aufträgen in „Rae“ geändert, weil „Rape“ auf Englisch Vergewaltigung heißt. Schon in der der Zeit vor ihrem Abitur 2014 am Beruflichen Gymnasium in Diepholz hat sie gemodelt. Ursprünglich habe sie geplant, bei ihrem Vater Peter Rape, der Geschäftsführer eines Autohauses ist, zu arbeiten, erzählte sie in dem Einspielfilm vor dem Live-Interview. Doch dann sprach sie ein Modelscout beim Einkaufen an – und ihre Karriere im Autoverkauf legte Lorena erstmal auf Eis. Damals war sie 18 Jahre alt.

In dem kurzen Film erzählte die Diepholzerin auch, was sie am liebsten isst: „Toast mit kalter Butter und Nutella.“ Das gibt es aber nur selten, denn generell ernähre sie sich ausgewogen und treibe viel Sport. Sie sehe das allerdings nicht zu eisern, gehe auch mal mit Freundinnen in eine Eisdiele – sonst könne man den Spaß an der Sache verlieren.

Auch auf das vor einigen Monaten veröffentlichte Foto, das Lorena Rae mit Schauspieler Leonardo DiCaprio in New York zeigt, sprach Steffen Hallaschka die Diepholzerin an. Er konnte ihr aber keine Hintergründe entlocken. Lorenas Antwort lautete nur: „Ich fahre gern Fahrrad.“ Nach der Sendung und der Übernachtung in Köln fuhr Lorena Rae am Donnerstag mit dem Zug nach Diepholz, um einige Stunden mit ihrer Familie zu verbringen. Dann soll es wieder nach New York gehen.

