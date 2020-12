Mobiler Gottesdienst zu Heiligabend und Dank an Diepholzer Institutionen

Tradition wird beibehalten

+ © St. Nicolai-Kirchengemeinde Der Mobile Gottesdienst der St. Nicolai-Kirchengemeinde fand großen Anklang am Heiligabend in Diepholz. Auf der 16 Stationen umfassenden Tour kamen Jung und Alt mit Abstand zusammen. © St. Nicolai-Kirchengemeinde

Diepholz – In diesem Jahr ist alles anders. Aber wirklich alles? Verstecken sich hinter den Alternativen nicht doch meist traditionelle Bräuche, denen in diesem Corona-geprägten Jahr vor allem am Heiligabend in Diepholz nachgegangen wurde?