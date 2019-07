Mittelalter an der Sulinger Straße

Die beiden Organisatoren des Mittelalter-Festes in Diepholz, Dagmar Starck und Karl-Georg Quante, in einer doppelten Hals-, oder Zankgeige, eine hölzerne Fessel, die in Europa vom Mittelalter bis in die Frühe Neuzeit verwendet wurde. Sie kommt am Wochenende beim „Deefholter Karfunkel“ vermutlich nicht oft zum Einsatz. Foto: Reckmann