Mittagsschlaf unterm Sternenhimmel

Anbau der Kita Friedrichstraße eingeweiht / Stadt zahlt rund 170 000 Euro

+ Schlummern unterm Sternenhimmel ermöglicht der neue Schlafraum in der Kita Friedrichstraße. Foto: Reckmann

Diepholz - Von Sven Reckmann. Eine hatte sogar einen ganzen Sternenhimmel als Geschenk mitgebracht: bei der Einweihung des An- und Umbaus an der evangelisch-lutherischen Kindertagesstätte Friedrichstraße in Diepholz ließ es sich die langjährige Leiterin der Einrichtung, Christiane Liebezeit, nicht nehmen zu gratulieren. Denn obwohl sie schon einige Zeit im Ruhestand ist, so ist sie mit dem Herzen offensichtlich immer noch mit Einrichtung verbunden und hatte noch in ihrer Amtszeit die Initiative für die Erweiterung mit auf den Weg gebracht.