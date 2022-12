Mitglieder einer Diepholzer Großfamilie vor Gericht

Das Amtsgericht Diepholz: Mitglieder einer Großfamilie waren hier angeklagt.

Der gravierendste Tatvorwurf war der einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil von Polizeibeamten an Silvester 2018 in Diepholz: Insgesamt acht Punkte umfasste die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Verden gegen zwei Mitglieder einer amtsbekannten Diepholzer Großfamilie.

Diepholz – Vorgeworfen wurden den beiden 36 und 30 Jahre alten Brüdern unterschiedliche Delikte, die diese im Zeitraum zwischen Mitte 2018 und Anfang 2020 überwiegend im Bereich Diepholz teils allein, teils gemeinschaftlich begangen haben sollten. Hauptvorwurf war die gefährliche Körperverletzung einer Polizeibeamtin. Die übrigen Vergehen wie Hausfriedensbruch, Beleidigung, versuchte Nötigung, Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz und Verletzungen von Persönlichkeitsrechten durch die heimliche Aufzeichnung von Bild- und Tonaufnahmen spielten in dem Verfahren eine untergeordnete Rolle.

Freispruch und Einstellung des Verfahrens

Nach umfangreicher Beweisaufnahme und der Vernehmung mehrerer Polizeibeamter endete das Verfahren vor dem Amtsgericht Diepholz mit einem Freispruch für den jüngeren Bruder und der Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage gegen den älteren.

Polizeibeamtin mit Pfefferspray verletzt

Am 31. Dezember 2018, mittags, sollen die beiden angeklagten Brüder nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft als Teil einer aus vier männlichen Mitgliedern der Großfamilie bestehenden Gruppe zunächst eine polizeiliche Amtshandlung auf dem Rathausmarkt in Diepholz massiv gestört haben. Als angeforderte Unterstützungskräfte die Personalien der Männer feststellen und die von den Männern für Bildaufnahmen eingesetzten Handys sichten wollten, wurden die Polizisten körperlich attackiert und mit Pfefferspray besprüht. Eine Beamtin wurde dabei voll im Gesicht getroffen und musste sich im Krankenhaus behandeln lassen.

Der ältere der beiden Angeklagten machte auf Anraten seines Verteidigers von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, der jüngere gab an, bei dem Vorfall nicht anwesend gewesen zu sein.

Die vier bei dem Vorfall eingesetzten Polizeibeamten und eine Anwohnerin, die einen Teil der Abläufe vom Balkon ihrer nahe gelegenen Wohnung aus beobachtet hatte, wurden Richter, Staatsanwalt und den beiden Pflichtverteidigern intensiv befragt.

Lautstark Unmut geäußert

Anlass des polizeilichen Einschreitens auf dem Rathausmarkt in Diepholz war nach Aussagen der Beamten die missbräuchliche Verwendung von Böllern durch einen jungen Mann, der mit den späteren Vorfällen nichts zu tun hatte. Die aus mindestens vier jungen Männern aus der Großfamilie, die in unmittelbarer Nähe des Einsatzortes wohnt, bestehende Gruppe war mit den polizeilichen Maßnahmen der beiden Beamten offensichtlich nicht einverstanden. Sie äußerten lautstark ihren Unmut, forderten den in polizeilichem Gewahrsam befindlichen Mann zum Widerstand auf und filmten das Geschehen mit ihren Handys.

Als die angeforderten Unterstützungskräfte vor Ort eintrafen, entfernte sich die Gruppe. Dabei ignorierten sie die Aufforderung des Beamten, stehen zu bleiben. Als der ältere Angeklagte dann in der aufgeheizten Situation in drohender Haltung auf einen Polizisten zulief, setzte dieser sein Reizstoffsprühgerät ein. Ein weiterer Polizeibeamter und die später verletzte Beamtin eilten zur Unterstützung herbei und wurden nun ihrerseits aus der Gruppe der Männer heraus mit Pfefferspray attackiert. Die Beamtin, die danach aufgrund der Wirkung des Pfeffersprays handlungsunfähig war, hatte zuvor die Aussage aus der Gruppe heraus vernommen: „Was ihr könnt, können wir auch“.

In dem folgenden Handgemenge gelang es den vier Tätern schließlich, sich zu entfernen, ohne dass eine konkrete Feststellung ihrer Person und eine Sicherstellung des Pfeffersprays und der Handys möglich gewesen wäre.

Abläufe nicht mit Sicherheit geklärt

Trotz intensiver Bemühungen gelang es in der Gerichtsverhandlung dem Vorsitzenden Richter nicht, die Abläufe des Vorfalls mit hinreichender Sicherheit zu klären. Einzelne Tatbeiträge, insbesondere der Einsatz des Pfeffersprays gegen die Beamtin, konnten nicht konkret einem der Angeklagten zugeordnet werden. Es konnten ebenfalls Restzweifel nicht ausgeräumt werden, ob der jüngere Angeklagte nicht doch – wie von ihm behauptet – bei dem Vorfall gar nicht anwesend war. Aus diesem Grund war aus richterlicher Sicht dieser Angeklagte freizusprechen. Das Verfahren gegen den älteren Angeklagten wurde gegen Zahlung von 600 Euro an das Kinderhospiz in Syke vorläufig eingestellt.

Die übrigen angeklagten Delikte, die von der Strafzumessung her deutlich hinter der einer gefährlichen Körperverletzung zurückstehen, waren nach dem Prozessverlauf auch einzustellen.