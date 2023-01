Mit 15 Fragen zum Ehrenamt - der „Mitwirk-O-Mat“ hilft

+ © Jansen Auch die Feuerwehr in Diepholz basiert auf Ehrenamtlichen. Die Ortsfeuerwehr wirbt regelmäßig (wie hier beim Gänsetag) für Nachwuchs. Archi © Jansen

Man könnte es Engagement-Matching-Tool nennen - wer sich nun von diesem sperrigen Wort nicht abschrecken lässt, ist möglicherweise auf einem guten Weg, ein neuer Ehrenamtler zu werden. Die Freiwilligen-Agentur Diepholz sucht immer neue Mitmacher und Helfer - mittlerweile auch auf dem digitalen Weg. Der „Mitwirk-O-Mat“ funktioniert ähnlich wie ein „Wahl-O-Mat“ und spuckt am Ende mögliche Betätigungsfelder für die oder den potenziellen freiwilligen Helfer aus.

Diepholz – Was soll ich nur wählen? Bei vielen Menschen werden „Wahl-O-Maten“ im Internet immer beliebter, um in Vor-Wahl-Zeiten im Dickicht von Kandidaten, Parteien und Programmen einen Überblick zu gewinnen.

Zum „Wahl-O-Mat“ gesellt sich nun der „Mitwirk-O-Mat“. Die Freiwilligen-Agentur Diepholz der Agenda 21-Bürgerstiftung ist nach eigenen Angaben eine der ersten Einrichtungen in Niedersachsen, die neben der persönlichen Beratung dieses digitale Engagement-Matching-Tool auf ihrer Homepage anbieten. Die Adresse: www.freiwilligen-agentur-diepholz.de.

„Die Bedienung ist unkompliziert“, erklärt Barbara Parizsky von der Freiwilligen-Agentur. „Interessierte beantworten Fragen in Form von Thesen und erhalten dann eine Liste von passenden Engagement-Möglichkeiten in ihrer Nähe.“ Die Teilnahme ist kostenlos.

Insgesamt 15 Fragen sind zu beantworten, die die Neigungen des Interessenten ausleuchten sollen. Dabei geht es zum Beispiel um den Bereich ökologische Nachhaltigkeit, also ob man sich für Klima-, Natur und Umweltschutz einsetzen möchte, oder um die Frage, ob die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen Teil des Engagements werden soll. Gefragt wird, ob ein Engagement in Kunst oder Kultur vorstellbar ist, oder der Einsatz für Senioren. Andere Fragen klären ab, ob das Interesse am Mitwirken im Digitalen liegt, zum Beispiel in der Pflege einer Homepage, oder ob man sich eher „mit beiden Händen“, also mit praktischer Arbeit einbringen möchte.

Die Fragen werden mit „stimme zu“, „neutral“ oder „stimme nicht zu“ beantwortet. Besonders wichtige Themen kann der Teilnehmer auch doppelt gewichten.

Die Auswertung erscheint dann in Form einer Liste der „passenden“ Vereine und Organisationen, dabei wird auch angegeben, wie hoch prozentual die Übereinstimmung ist.

Der „Mitwirk-O-Mat“ sei ein Tool, das auf spielerische Art eine Verbindung zwischen einem Verein und den an einem Ehrenamt Interessierten schaffe, erklärt Barbara Parizsky. „Auf diese Weise wird den Bürgerinnen und Bürgern ein niedrigschwelliger Zugang ins lokale Engagement ermöglicht.“

Denn: „Vereine klagen über fehlende Ehrenamtliche, aber viele Interessierte wissen nicht, wie sie sich engagieren können“, erklärt Parizsky zum Hintergrund des neuen Angebots. „Es wurden bereits 60 Einrichtungen, Vereine und Organisationen in Diepholz angeschrieben, sich mit ihren Angeboten zu beteiligen.“ Vereine, die bisher noch nicht berücksichtigt wurden, können sich bei der Freiwilligen-Agentur melden, um den Link zum Onlineformular „Mitwirk-O-Mat“ zu erhalten.