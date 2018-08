SPD-Vorsitzende Andrea Nahles als Stoppelmarkt-Festrednerin „gutes Mittelmaß“

Mischung aus Selbstironie und Politik

Amüsiert von der Festrede der SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles war auch die Diepholzer Delegation – erstmals mit Bürgermeister Florian Marré (r.) an der Spitze – beim traditionellen Empfang der Stadt Vechta mit mehr als 1 000 Gästen im Niedersachsenzelt.

Diepholz/Vechta - Von Eberhard Jansen. Eine Sozialdemokratin durch und durch als Festrednerin im bekanntlich „tiefschwarzen“ Vechta beim Stoppelmarkt: Kann das gutgehen? Ja, es kann! Es führte aber am Montag nicht zu einer Rede, die in die Geschichte des größten Volksfestes Nordwestdeutschlands eingehen wird. Andrea Nahles, Parteivorsitzende der SPD und Vorsitzende der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion – brachte eine Mischung aus Selbstironie und Politik, die man in Schulnoten als „befriedigend“ bewerten könnte.