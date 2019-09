20 Minuten Anfahrt zur Praxis ist zumutbar

Diskussion über ärztliche Versorgung und Krankenhäuser im ländlichen Raum

+ Ärztliche Versorgung im ländlichen Raum war am Montagabend Thema bei einer Veranstaltung der SPD Diepholz. Referent war der Geschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung Verden, Michael Schmitz (rechts) – hier mit dem Diepholzer SPD-Vorsitzenden Ingo Estermann. Foto: Jansen

Diepholz – Noch ist alles gut. Noch hat die Region Diepholz – mit der Kreisstadt, Barnstorf, Lemförde, Rehden und Wagenfeld – eine hausärztliche Versorgungsquote von 91,1 Prozent. Doch zieht man diejenigen niedergelassenen Allgemeinmediziner ab, die 63 Jahre und älter sind, also in absehbarer Zeit in den Ruhestand gehen, sieht die Lage anders aus: Dann liegt die Versorgung nur bei 63,4 Prozent. „Ab 75 Prozent ist sie schlecht“, sagte Michael Schmitz, Geschäftsführer der Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen, Bezirksstelle Verden, am Montagabend bei einer Veranstaltung der SPD Diepholz. Die Kassenärztliche Vereinigung gebe viel Geld aus, um dieses Problem beispielsweise durch verschiedene Förderungen für sich neu niederlassende Mediziner zu lösen.