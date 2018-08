Ministerium stimmt geänderten Diepholz Famila-Plänen zu

Auf diesem Gelände am Groweg östlich des Diepholzer Bahnhofs soll der Famila-Markt entstehen. - Archivfoto: Merk

Diepholz - Die Stadt Diepholz darf die Planungen für die Ansiedlung eines Famila-Marktes östlich des Bahnhofes wieder aufnehmen: Das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hat auf Grundlage der veränderten Planung dem Wiederaufgreifen des Verfahrens zum Inkraftsetzen des Bebauungsplans Nr. 94 „Groweg“ per Bescheid zugestimmt.

Das teilte die Stadt Diepholz am Donnerstag mit. In der Begründung habe das Ministerium festgestellt, dass die geänderten Planungen nach derzeitigem Sachstand im Einklang mit dem Landesraumordnungsprogramm stehen und damit nicht gegen geltendes Recht verstoßen.

„Mit diesem Bescheid sind wir nun in der Lage, das Verfahren mit den geänderten Planungen fortzuführen“, erklärt Stefanie Becker, Leiterin des Fachdienstes Bauen der Stadt Diepholz.

Die ersten Pläne zur Ansiedlung eines Famila-Marktes im Osten von Diepholz am Groweg hatte das niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz überraschend im März 2017 gestoppt. Begründung war, dass der große Markt gegen das Landesraumordnungsprogramm verstoße.

Danach hatte die Bartels-Langness Handelsgesellschaft (Kiel) ihre Pläne für einen Famila-Markt in Diepholz überarbeitet, die geplante Verkaufsfläche von 3 700 auf 3 220 Quadratmeter verkleinert und den in den ersten Plänen noch vorgesehenen möglichen zweiten Fachmarkt gestrichen. Zukünftig soll die Fläche zwischen Groweg und Strothe nur für den Famila-Markt und mehr als 220 teils überdachte Parkplätze genutzt werden. Zudem ist das Gebäude im Plan gedreht worden: Das „Gesicht“ ist nun dem Bahnhof zugewandt. Die Zufahrt zum Parkplatz ist gegenüber dem Bahnhofstunnel.

Der städtische Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Umwelt hatte der Aufstellung des geänderten Bebauungsplanes „Groweg“ bereits mit einer knappen CDU-/FDP-Mehrheit zugestimmt (wir berichteten).

Stimmt auch der übergeordnete Verwaltungsausschuss der Stadt zu, wenn dieser am Montag (wie immer laut niedersächsischer Kommunalverfassung nicht öffentlich) tagt, würde danach die öffentliche Beteiligung beginnen. „Hierbei sind alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihre Anregungen und Hinweise an die Stadt Diepholz zu richten. Diese werden dann geprüft“, so die Stadt Diepholz.

Der Termin für die öffentliche Auslegung der Famila-Pläne im Rathaus wird noch bekannt gegeben. - ej