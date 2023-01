Ohne Obdach, mit Stigma: Ministerin Daniela Behrens zu Gast bei der Selbstvertretung Wohnungsloser

Sozialministerin Daniela Behrens (Mitte, mit blauem Halstuch), zu Gast bei der Selbstvertretung wohnungsloser Menschen. © S. Wendt

Mit welchen Problemen haben obdachlose Menschen zu kämpfen? Daniela Behrens, Niedersächsische Sozialministerin, informierte sich in Freistatt bei Mitgliedern der Selbstvertretung wohnungsloser Menschen.

Freistatt – Sie ist die Niedersächsische Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung und beschreibt ihren Zuständigkeitsbereich als einen bunten Strauß an Themen. Eine Blüte: Obdachlosigkeit. Mit wem darüber sprechen, wenn nicht mit Mitgliedern der Selbstvertretung wohnungsloser Menschen? Die sind vorbereitet auf das Treffen in Freistatt mit Daniela Behrens, haben Daten und Fakten zusammengetragen, präsentieren diese anschaulich in einem Gespräch, das erfreulich offen, deutlich, ohne Plattitüden oder Politphrasen, aber mit Verve und auf Augenhöhe geführt wird.

Ministerin Behrens in Freistatt: Weitere Treffen sollen folgen

Schon vorab verspricht Ministerin Behrens: Dies ist nur der Auftakt, ein erstes Treffen – weitere sollen folgen, gerne auch in Hannover. Corinna Lenhardt vom Vorstand der Selbstvertretung schildert den Verein und seine Ziele. Deutlich formuliert sind die Forderungen der Selbstvertretung in einem Positionspapier.

Die Standards für Obdachlosenunterkünfte etwa machen deutlich, dass Handlungsbedarf besteht. Rechtlich festgelegt ist, dass eine Kommune für den obdachlos gewordenen Bürger eine Unterkunft stellen muss, die „Schutz vor den Unbilden des Wetters bietet, Raum für die notwendigsten Lebensdürfnisse lässt und die insgesamt den Anforderungen an eine menschenwürdige Unterkunft entspricht“.

Etagenbetten in einer Massenunterkunft: „Hat mit Würde nichts zu tun“

Betroffene schildern, was das noch viel zu oft heißt: ein Etagenbett in einer Massenunterkunft. „Das ist keine freie Wahl, wie beim Übernachten auf der Berghütte. Man kann nicht loslassen, man kann sich nicht erholen, weil man nicht zur Ruhe kommt. Man weiß nicht, wann der nächste Obdachlose eingewiesen wird. Will der dann noch nachts um zwei Uhr Musik hören? Oder telefonieren? Schlafentzug ist eine Foltermethode. So eine Unterkunft hat mit Würde nichts zu tun. Eine Massenunterkunft macht krank. Privatsphäre ist nicht gegeben.“ Deshalb werden zwingend Einzelunterkünfte gefordert – die täglich und rund um die Uhr zur Verfügung stehen, aus denen man nicht tagsüber raus muss. Die abschließbar sind, mit eigenem Kühlschrank, Koch- und Waschgelegenheit.

Frank Kruse, Bereichsleiter Wohnungslosenhilfe bei Bethel im Norden, moderiert das Gespräch, berichtet von Einzelzimmern, die auf nur zehn Quadratmetern Bett, Spind, Stuhl bieten, aber kaum Raum zum Bewegen lassen.

Die Ministerin versichert, die Sozialpolitik sei nicht von Kürzungen betroffen und fragt: „Was können wir tun? Was brauchen wir an Unterstützung? Etwa eine Telefon-Hotline?“ Behrens bricht eine Lanze für die Kommunen, die gut aufgestellt sind und weiß, andere sind es nicht.

Daniela Behrens in Freistatt: Das Gespräch ist auf Augenhöhe und geprägt von gegenseitigem Respekt. © S. Wendt

Etagenbetten, so was darf es nicht geben, lautet eine Forderung. „Man wird gezwungen, mit Menschen zu nächtigen, die man sich nicht ausgesucht hat. Sich vielleicht nie ausgesucht hätte“, berichtet eine Betroffene.

„Man geht kränker weg, als man reingekommen ist“, moniert ein anderer. Wie das gemeint ist, ist im Positionspapier erklärt: Von Obdachlosigkeit betroffene Menschen „fühlen sich ausgeliefert, erleben eine absolute Hilflosigkeit. Das Fehlen der Privatsphäre wird als würdelos erlebt. Das Ankommen im Obdach erleben sie als erheblichen sozialen Abstieg, was das Selbstwertgefühl zerstört. Durch das Leben im Obdach werden die Menschen stigmatisiert, isoliert und empfinden sich nicht mehr als Teil der Gesellschaft. Sie fühlen sich schutzlos und nicht selten führt das zu Melancholie, Depressionen und Suizidgefahr.“

Der Wohnungsmarkt indes ist umkämpft, Obdachlose stehen in Konkurrenz mit allen anderen Wohnungssuchenden. Das Problem fehlender Wohnungen besteht nicht nur in Städten, „das haben wir auch auf dem Land“, weiß die Ministerin.

Die Selbstverwaltung verweist auf den Leerstand vieler Gebäude, fordert ein verbindliches Leerstandskataster in jeder Kommune.

Und Taten, für die die Rechtsprechung geändert werden müsste: „Wohnraum, der länger als zwei Monate unbegründet leer steht, muss von Kommunen beschlagnahmt werden können, um obdachlose Menschen mit Wohnraum zu versorgen.“ Und weiter: „Längerfristiger unbegründeter Leerstand muss mit Geldstrafen geahndet werden.“ Ist Wohnungsbau mit Zuschüssen gefördert worden, solle ein angemessenes Kontingent an Wohnraum an wohnungslose Menschen vergeben werden.

Behrens verweist auf die Gründung einer Landeswohnungsbaugesellschaft. Die gab es in Niedersachsen bereits einmal (Niedersächsische Landesentwicklungsgesellschaft – Nileg, 2005 Verkauf inklusive etwa 30 000 Wohnungen, Anm. d. Red.) sei von der CDU abgewickelt worden, mit dem Hinweis: Der Markt regele das. „Der Markt regelt das aber nicht“, moniert Behrens. Wer die Wohnungen baut, könne bestimmen, wer einzieht, und sie habe da zwei Gruppen im Blick: Obdachlose Menschen und Frauen, die Gewalt erfahren haben.