Ein Mini-Dorf zum Aschener Jubiläum

Aschen – Rainer Hoffmann ist um ausgefallene Ideen nicht verlegen. Mal überquert der Pastor aus Drebber beim Gottesdienst mit einem Floß die Hunte, mal hängt ein Fahrrad im Altarraum, um die Botschaft der Predigt zu unterstreichen. Ein anderes Mal fordert er die heimischen Fußballfans auf, in Fankluft ins Gotteshaus zu kommen.

Zum Jubiläum „800 Jahre Aschen“ – der Diepholzer Ortsteil gehört zur Kirchengemeinde Mariendrebber – hat er sich jetzt etwas Neues ausgedacht: Zur Feier des Tages soll ein eigener Ort entstehen – aus Playmobil.

„Im Frühjahr hatte ich die Idee, einen Gottesdienst zu gestalten, in dem Kinder ein Dorf bauen“, erzählt Hoffmann. Zum Dorf-Jubiläum (gefeiert wird am 24. und 25. August) soll es jetzt soweit sein.

Hoffmann graste vor allem Flohmärkte ab, um die Gebäude zusammenzubekommen. Bis auf wenige Neukäufe und drei Leihgaben sind es alles Dinge, die Hoffmann „Second Hand“ erwarb, für etwa 300 Euro, wie er zusammenrechnet. Neu hätte es mindestens 1000 Euro gekostet, schätzt der Pastor.

21 Gebäude – dazu unzählige Figuren, Fahrzeuge, Einrichtungsgegenstände und Tiere, insgesamt knapp 18 Quadratmeter groß soll das Spielzeugdorf werden und auf insgesamt fünf großen Holzplatten platziert werden. Hoffmann dankt in diesem Zusammenhang der Firma Brandt und dem Heimatverein für die Unterstützung.

Es ist zwar kein 1:1-Nachbau von Aschen, wie Hoffmann immer wieder unterstreicht, aber die eine oder andere Ähnlichkeit ist nicht zu leugnen:

In einem Bereich ist das Heimatmuseum angedeutet, die Feuerwehr (sogar mit doppelstöckiger Wache) hat ihren Platz ebenso wie ein großer Reiterhof, die Schule und auch die Kita. Diese ist – darauf legt der Pastor Wert – mit einem zweiten Geschoss ausgestattet, wie auch die echte Kita nach ihrem Dachgeschoss-Ausbau.

Auf die Polizeistation mit Hubschrauberlandeplatz muss Aschen vermutlich noch etwas warten, aber das sind eben die „Vorgaben“, die sich aus den Playmobil-Bausätzen ergaben.

Da oft keine Bauanleitung mehr vorhanden war, machte man sich im Internet auf die Suche und wurde fündig.

Den Zusammenbau erledigten Hoffmann und seine Frau Anke an einigen Abenden im Gemeindehaus in Drebber in der Freizeit. „Etwa 40 bis 50 Stunden sind dabei zusammen gekommen“, berichtete der Pastor, „immer abends, statt Fernsehen.“

Am Mittwoch, 21. August, lädt der Pastor nach Aschen ein zum weiteren Aufbau, um dem Dorf den letzten Schliff zu geben. Beginn ist um 19 Uhr im Heuerlingshaus. „Für Getränke und Knabbersachen ist gesorgt“, erzählt Hoffmann.

Die eigentliche Geburtsstunde des Dorfes soll aber des 25. August sein. Parallel zum Festgottesdienst, der um 10 Uhr beginnt, sind alle Kinder eingeladen, im Heuerlingshaus die letzten Dinge im Dorf zu Ende zu bringen, die Landschaft zu gestalten und Figuren zu platzieren. Nach dem Predigtteil sollen dann die fünf. Platten mit Hilfe kräftiger Hände auf die Bühne gebracht und erstmals zu einem Dorf zusammengefügt werden.

Dabei wird sich Hoffmann nicht nehmen lassen, noch einige „typische Aschener Figuren“ hinzuzufügen, wie er mit einem Augenzwinkern ergänzt. Man darf gespannt sein.

Das Mini-Dorf soll anschließend einen repräsentativen Platz im Aschener Heimatmuseum finden und dort bis zum Erntefest stehen bleiben.

Danach kommen die Spielsachen dem Kindergarten in Aschen zugute. Damit können sich dann neue Baumeister beweisen.

„Sinn war und ist, dass Kinder ein Dorf bauen“, fasst Hoffmann zusammen und schüttelt dabei lachend den Kopf: „Und daraus ist jetzt so etwas Verrücktes geworden.“