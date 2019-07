Bilanz der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz: „Ordentliches Betriebsergebnis“

Diepholz – Mit einer Summe „im mittleren einstelligen Millionenbereich“ musste die Kreissparkasse Grafschaft Diepholz die in Schieflage geratene Nord/LB unterstützen. Das geht aus der Beantwortung einer Anfrage hervor, die unsere Zeitung der Sparkasse anlässlich der Pressemitteilung zur Bilanz 2018 stellte. Die Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) war durch faule Schiffskredite in Schwierigkeiten geraten. Die Sparkassen mussten unterschiedliche Summen zur Rettung der Bank beisteuern.

Trotz dieser geleisteten Finanzspritze hat die Kreissparkasse im Jahr 2018 mehr Steuern als im Vorjahr zahlen müssen. „Die Sonderabschreibung ,Nord/LB’ ist steuerlich nicht absetzbar. Deshalb führte das im Vergleich zum Vorjahr höhere operative Ergebnis auch zu einer höheren Steuerzahlung“, so die Kreissparkasse Diepholz. Aufgrund des guten operativen Ergebnisses vor Bewertung sei es möglich gewesen, diesen Sondereffekt – also die Millionenzahlung an die Nord/LB – ohne Entnahme aus den Rücklagen zu finanzieren.

Insgesamt freut sich Ralf Finke, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz, laut der Mitteilung über ein „ordentliches Betriebsergebnis“ – trotz Niedrigzinsen, zunehmender aufsichtsrechtlicher Anforderungen und Sonderfaktoren

Ralf Finke: „Von unserem Haus fließen jährlich Millionen Euro unmittelbar zurück in den südlichen Landkreis: als Steuern, als Spenden, als Löhne, wir geben viel aus für den Einkauf ganz üblicher Dinge für den laufenden Geschäftsbetrieb oder als Auftraggeber für Handwerkerleistungen.“

Das Ergebnis vor Bewertung liegt 2018 um 2,9 Millionen Euro über dem Wert des Vorjahres. Die Bilanzsumme und das Geschäftsvolumen stiegen gegenüber 2017 auf 1,79 beziehungsweise 1,84 Milliarden Euro – eine Steigerung um etwa drei Prozent. Trotz „Nullzinsen“ resultiert das Wachstum in erster Linie aus einem Zuwachs bei den Kundeneinlagen, deren Volumen allein um 4,4 Prozent auf 1,32 Milliarden Euro stieg.

Eine schnell wachsende Zahl Kunden möchte Transaktionen und einfache Services online und mobil erledigen. Diesen Wunsch erfüllt die Sparkasse mit ihrer Banking-App und anderen Angeboten. Der Vorstand betont, dass die Sparkasse keine reine Online-Bank ist und auch nicht werden möchte. Ralf Finke laut der Pressemitteilung: „Wir legen einen viel höheren Wert auf den persönlichen Kontakt. Menschen wollen – auch in einer digitalisierten Welt – weiterhin mit Menschen sprechen und nicht mit Maschinen agieren, zumindest, wenn es um Wendepunkte im Leben geht wie beispielsweise Ausbildungsbeginn, Familiengründung oder Hausbau. Sogar die jungen Kunden, die sogenannten Digital Natives, legen erstaunlicherweise immer noch Wert auf eine persönliche Beratung.“

Das Kundenkreditvolumen hat sich 2018 um 3,4 Prozent auf 1,37 Milliarden Euro erhöht. Wachstumstreiber war hier das Kreditgeschäft mit Unternehmen und Selbstständigen. Zwar nahm der Umfang an Investitionsdarlehen ab, dafür legten Kontokorrent-, Betriebsmittel- und grundpfandrechtlich gesicherte Kredite deutlich zu, so die Mitteilung der Sparkasse.

Im Privatkundensektor dominierten Wohnungsbaukredite: die rege Bautätigkeit spiegelt sich erneut in einem größeren Zuwachs wider. Dabei wird die Niedrigzinsphase genutzt: Häuslebauer bevorzugen langfristige Kreditlaufzeiten.

Der ausgewiesene Jahresüberschuss sei aufgrund von Sondereinflüssen durch die Abschreibung bei den Beteiligungen (Nord/LB) und erhöhter Steueraufwendungen nicht mit dem Ergebnis des Vorjahres vergleichbar.

Der Gewinn von 1,1 Millionen Euro wird dem Eigenkapital zugeführt. Die gezahlten Steuern lagen nach eigenen Angaben mit 5,6 Millionen Euro um 1,1 Millionen Euro über dem Vorjahreswert.

„Die Eigenkapitalausstattung der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz ist ausgezeichnet“, hebt Ralf Finke hervor: „Das Gesetz schreibt für Kreditinstitute eine harte Kernkapitalquote von 4,5 Prozent vor, unser Wert beträgt 13,59 Prozent und liegt damit deutlich über dem von der Bankenaufsicht vorgeschriebenen Mindestwert.“

Für regionale Kreditinstitute wie Sparkassen und Volksbanken sei eine hohe Kernkapitalquote nichts Ungewöhnliches. Das habe seinen Ursprung in ihrem soliden Geschäftsmodell, das sich auf die im Geschäftsgebiet ansässigen Bürger konzentriert, anstelle global zu investieren.

Vorstandsmitglied Claus Nordsieck ergänzt: „Regelmäßig durchlaufen deutsche und europäische Kreditinstitute die von der Bankenaufsicht durchgeführten Stresstests – und einzelne bestehen diese auch nicht. Weder die Kreissparkasse Grafschaft Diepholz, noch ihre Kunden, brauchen sich Sorgen zu machen – sowohl die Sparkasse als auch die Einlagen ihrer Kunden sind sicher.“

Die Umsätze im Wertpapiergeschäft (Kundenkäufe/Kundenverkäufe) sind 2018 um 8,8 Prozent gestiegen. „Das Wertpapiersparen ist für die breite Bevölkerung derzeit fast die einzige Möglichkeit, noch angemessene Vermögenszuwächse zu erzielen.“, so Claus Nordsieck.

Der gesamte Bereich Dienstleistungen war geprägt durch Volumenzuwächse: nicht nur bei den Wertpapieren, sondern auch im Immobilien- und Bauspargeschäft, im Versicherungsgeschäft sowie im Auslandsgeschäft. Die erzielten Provisionsüberschüsse lagen mit einer Steigerung um 11,8 Prozent über den Erwartungen und halfen der Kreissparkasse, einen Teil der reduzierten Zinserträge zu kompensieren.

Etwa 60 heimische Vereine, Institutionen und Initiativen konnten sich 2018 über Spenden der Sparkasse freuen. Insgesamt 279 000 Euro wurden über Spenden und Sponsoring in Soziales, Kultur, Umwelt, Sport und Bildung investiert.

Die Gesamtzahl der Beschäftigten reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr von 362 auf 345, von denen 189 vollzeitbeschäftigt und 131 teilzeitbeschäftigt sowie 25 in der Ausbildung sind. Von den neun Auszubildenden, die 2018 ihre Ausbildung mit Erfolg beendeten, wurden alle in ein Angestelltenverhältnis übernommen.