3,5 Millionen Euro für die Kinderbetreuung in Diepholz

522 Plätze in Kindergärten, 158 Plätze in Krippen und 40 in der Tagespflege gibt es derzeit in der Stadt Diepholz. Diese Zahl ist laut Verwaltung derzeit noch ausreichend, um den gesetzlichen Anspruch der Eltern auf einen Kita-Platz zu erfüllen. Zu Beginn des Kita-Jahres ab August 2019 sind 60 neue Kindergartenplätze (für Jungen und Mädchen ab drei Jahre) und 30 neue Krippenplätze (null bis drei Jahre) hinzugekommen. Zu Beginn des Kita-Jahres ab August 2020 werden es 75 neue Kindergarten-Plätze, 15 neue Krippenplätze und zehn Plätze in der Tagespflege sein. Das bedeutet 190 neue Plätze in zwei Jahren. Das alles lässt sich die Stadt etwa zehn Prozent ihres Haushaltsvolumens kosten: Für das Jahr 2020 sind im Haushaltsentwurf 3,5 Millionen Euro für die Kinderbetreuung eingeplant. Tagesmütter spielen dabei laut Stadt eine sehr wichtige Rolle und sind eine wertvolle Ergänzung zu den Kindergärten und Krippen. Neben der Betreuung der Kinder bis zur Einschulung (etwa 40 Plätze) bieten die Tagespflegepersonen noch eine ergänzende Betreuung zur Schulbetreuung bis zum vollendeten 13. Lebensjahr. ej