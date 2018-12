1,2 Millionen Euro für Flüchtlingsbetreuung geplant

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Sie brauchen eine Wohnung – aber genauso Begleitung und Betreuung: Immer wieder kommen Asylsuchende in den Landkreis, andere wiederum fallen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz heraus und erhalten Unterstützung vom Jobcenter. Es ist eine Dynamik, von der laut Kreisverwaltung regelmäßig etwa 1.650 Menschen betroffen sind. Diese Zu- und Abgänge halten sich seit Jahresbeginn auf gleichbleibendem Niveau, heißt es in einem Arbeitspapier des Kreistags. Er hat am Montag den Beschluss über 1,2 Millionen Euro für Betreuung und Begleitung dieser Menschen zu fassen.

Die Kreisverwaltung hält genau diesen Betrag für dringend notwendig: „Es werden dem Landkreis weiterhin kontinuierlich neue Asylbewerber zugewiesen, eine neue Aufnahmequote wird in Kürze vom Land Niedersachsen bekannt gegeben“, heißt es in dem Papier. Für diese monatlich Neuzugewiesenen und für die bereits in den Städten, Gemeinden und Samtgemeinden lebenden Asylbewerber „wird auch im Jahre 2019 eine Betreuung und Begleitung erforderlich sein, insbesondere um eine erfolgreiche Integration zu unterstützen“, heißt es dazu. Das Geld soll – wie schon in den Vorjahren – entsprechend der Einwohnerzahlen in den Städten, Gemeinden und Samtgemeinden aufgeteilt werden.

Zu befassen hat sich der Kreistag, der am Montag ab 15.05 Uhr im Neubruchhauser Hotel Zur Post tagt, genauso mit der Vorhaltung von Wohnraum für Asylbewerber – und die Kosten dafür. Denn auf die Unterbringung der neu Zugewiesenen müssen die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden strategisch vorbereitet sein.

Geld für die Überbrückung

Genau deshalb hat der Landkreis seinen Kommunen angeboten, für sie die sogenannten Vorhaltekosten zu übernehmen. Sie können entstehen, wenn eine Wohnung beispielsweise schon einen Monat vor dem Einzug gesichert werden muss – weil der Vermieter sie sonst anderweitig vermieten würde. Genauso ist denkbar, dass ein Asylbewerber aus einer Wohnung ausziehen und ein nachfolgender erst nach einem Monat einziehen würde. Für die Überbrückung müsste also ebenso Miete gezahlt werden.

Grundsätzlich gilt: „Die Unterbringung erfolgt in der Regel in von privaten Vermietern angemieteten Wohnungen oder in eigenem kommunalen Wohnraum. Die vom Vermieter verlangte oder von den Kommunen kalkulatorisch berechnete Miete darf grundsätzlich die im Landkreis Diepholz geltenden angemessenen Mietobergrenzen nicht überschreiten.“ Sämtliche Leistungen, die auf der Grundlage des Asylbewerberleistungsgesetzes gezahlt werden, buchen die Kommunen dabei direkt in den Kreishaushalt ein.

Die Wohnungssuche ist eine Herausforderung: „Bereits zum Ende des Jahres 2014 wurde es im Hinblick auf die stark steigende Anzahl von Flüchtlingen immer schwieriger, geeigneten Wohnraum für diesen Personenkreis zu finden.“

2016 waren zunächst 150 .000 Euro Vorhaltekosten kalkuliert worden, ein Jahr später bereits 350 .000 Euro. Das Geld reichte jedoch bei Weitem nicht – weitere 400. 000 Euro waren notwendig, berichtet die Kreisverwaltung. „Aufgrund der Minderung der Zugänge an Asylbewerbern erschien dann 2018 ein angemessener Abbau der von den Kommunen vorgehaltenen freien Wohnplätze angezeigt und die Reduzierung des Ansatzes für Vorhaltekosten auf 500 .000 Euro“, heißt es dazu.

Wirklich gebraucht werden nach aktuellen Berechnungen bis zum Ende des laufenden Jahres rund 450 .000 Euro.

Geplanter Ansatz für das kommende Jahr: 300 .000 Euro. Denn, so heißt es im Arbeitspapier für den Kreistag, „wird auch 2019 noch ein gewisses Kontingent an freien Wohnplätzen zur Verfügung stehen müssen, da aus kulturellen, religiösen und geschlechtsspezifischen Gründen nicht jeder freie Platz mit jedem neuen Asylsuchenden belegt werden kann“.

„Akquise nach wie vor schwierig“

Zudem würden auch ehemalige Asylbewerber, die mittlerweile Leistungen des Jobcenters beziehen, die einmal zugewiesene Wohnung weiterhin belegen, „sodass die Akquise neuer Wohnungen auf dem Wohnungsmarkt nach wie vor schwierig ist“, heißt es dazu.

Trotzdem: 2019 sollen letztmalig besagte Vorhaltekosten fließen – und nach einem bestimmten Schlüssel auf die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden verteilt werden. Danach ist Schluss: „Sofern die so zugeteilten Mittel verbraucht sind, erfolgt keine weitere Finanzierung vorgehaltenen Wohnraums mehr durch den Landkreis.“

